"S-au dăruit" Dioszegi le-a transmis jucătorilor lui să ia exemplul tricolorilor de la hochei: "Aşa scăpăm"! - Antena Sport

Patronul formaţiei Sepsi Sfântu Gheorghe, Laszlo Dioszegi, este un mare fan al naţionalei de hochei, care evoluează în această perioadă la Campionatul Mondial de hochei, transmis exclusiv în AntenaPLAY.

Dioszegi a văzut de la faţa locului partidele cu Polonia şi Marea Britanie. Tricolorii au fost învinşi în primul meci, cu 4-1, de Polonia. A urmat disputa cu Marea Britanie, în care tricolorii au ajuns până în prelungiri. A fost 1-1 după cele 3 reprize, britanicii obţinând victoria în prelungiri.

Laszlo Dioszegi, impresionat de naţionala de hochei a României: „Suntem mai buni ca japonezii”

Dioszegi a transmis că este convins că dacă jucătorii lui Sepsi vor urma exemplul dăruirii hocheiştilor români se vor salva de la retrogradare.

„(n.r: V-am văzut prezent la Campionatul Mondial de hochei. România a făcut o surpriză, de ce nu, mergând până în prelungiri cu Marea Britanie) Am fost la amândouă meciurile, am fost şi cu Polonia şi am fost şi cu Marea Britanie. Sincer, discutam cu hocheiştii din Sfântu Gheorghe şi ziceau că, din păcate, este o mare diferenţă între România şi Anglia la hochei. «O să primim bătaie două, trei, patru goluri, dar iată că nu».

Jucătorii s-au dăruit. Dacă şi jucătorii mei ar fi văzut meciul de hochei de ieri seară şi o să joace tot aşa în următoarele 3 meciuri, o să scăpăm de retrogradare.