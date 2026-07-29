Andrei Nicolescu, detalii din culise despre puterea pe care a avut-o Kopic la Dinamo: „Mai multă decât Nuno Campos”

Zeljko Kopic a plecat cu regret de la Dinamo București, după ce a ratat șansa de a califica echipa într-o cupă europeană, chiar într-un baraj pierdut cu marea rivală FCSB.

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Andrei Nicolescu a dezvăluit că tehnicianul croat a avut o influență importantă la nivelul clubului, lucru de care Nuno Campos nu se bucură în prezent la Dinamo.

Andrei Nicolescu: „Trebuia să avem o evoluție”

Zeljko Kopic a fost unul dintre cei mai buni antrenori din istoria recentă a lui Dinamo, chiar dacă tehnicianul croat nu a câștigat vreun trofeu și nici nu a calificat „câinii” în cupele europene.

Andrei Nicolescu a vorbit despre colaborarea pe care a avut-o cu acesta și a explicat că Zeljko Kopic avea o putere și influență aparte în cadrul echipei.

„Au fost doi ani în care am construit să aducem Dinamo la un anumit nivel. Pentru că au fost multe paliere în care am construit acești trei ani, inclusiv cu copiii și juniorii, inclusiv cu transferurile pe care le-am făcut. Toate au fost făcute cu un anumit scop. Unele dintre ele știam că n-o să iasă, pentru că nu poți să le nimerești pe toate. Trebuia să avem o evoluție.