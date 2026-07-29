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Andrei Nicolescu, detalii din culise despre puterea pe care a avut-o Kopic la Dinamo: „Mai multă decât Nuno Campos”

Daniel Işvanca Publicat: 29 iulie 2026, 20:01

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Andrei Nicolescu, detalii din culise despre puterea pe care a avut-o Kopic la Dinamo: Mai multă decât Nuno Campos”

Zeljko Kopic / Sportpictures

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Zeljko Kopic a plecat cu regret de la Dinamo București, după ce a ratat șansa de a califica echipa într-o cupă europeană, chiar într-un baraj pierdut cu marea rivală FCSB.

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Andrei Nicolescu a dezvăluit că tehnicianul croat a avut o influență importantă la nivelul clubului, lucru de care Nuno Campos nu se bucură în prezent la Dinamo.

Andrei Nicolescu: „Trebuia să avem o evoluție”

Zeljko Kopic a fost unul dintre cei mai buni antrenori din istoria recentă a lui Dinamo, chiar dacă tehnicianul croat nu a câștigat vreun trofeu și nici nu a calificat „câinii” în cupele europene.

Andrei Nicolescu a vorbit despre colaborarea pe care a avut-o cu acesta și a explicat că Zeljko Kopic avea o putere și influență aparte în cadrul echipei.

„Au fost doi ani în care am construit să aducem Dinamo la un anumit nivel. Pentru că au fost multe paliere în care am construit acești trei ani, inclusiv cu copiii și juniorii, inclusiv cu transferurile pe care le-am făcut. Toate au fost făcute cu un anumit scop. Unele dintre ele știam că n-o să iasă, pentru că nu poți să le nimerești pe toate. Trebuia să avem o evoluție.

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Am ajuns la un anumit nivel în care să fim mult mai versatili. Noi ne-am dorit pentru anul ăsta să putem să exprimăm versatilitate în joc, în sensul în care identitatea noastră să poată să se muleze pe diferitele feluri în care echipele adverse joacă.

Anul trecut ați văzut că jucam indiferent dacă jucam cu FCSB sau cu o echipă mai mică, indiferent dacă conduceam sau eram conduși, aveam același stil de joc, cu o posesie prelungită și încercarea de a controla mingea, fără a căuta foarte mult să contracarăm ceea ce joacă echipele adverse”.

„A fost foarte bun”

„A fost foarte bun! Nu depășit, dar fiecare club trebuie să evolueze, să găsească resurse din ce în ce mai bune pentru a atinge performanța. El a avut mai multă putere decât are Nuno Campos în momentul ăsta. A plecat pentru că poate a simțit și el că e momentul în care poate nu mai poate să scoată mai mult.

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În doi ani și jumătate există și perioade foarte bune, există și perioade mai puțin bune. Eu sunt mulțumit de ce am reușit să realizăm împreună și îi mulțumesc foarte mult pentru ce a făcut. Dar, în același timp, și eu consideram că e momentul în care fiecare ar trebui să-și găsească un alt traseu. Ce am făcut împreună sau ce a făcut el pentru Dinamo în perioada asta, susținut un pic de mine, de echipa de scouting, de toată echipa de la Săftica, este extraordinar”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit gsp.ro.

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