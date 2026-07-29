Schimbări radicale în fotbalul juvenil de la noi! Când nu vor mai fi validate decât golurile din interiorul careului! Anunţul FRF

Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal a aprobat azi, 29 iulie 2026, un set de hotărâri cu impact major asupra fotbalului de copii și juniori, având ca principal obiectiv crearea unui mediu competițional echitabil și sănătos, informează FRF.ro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Noile reglementări pun accent pe asigurarea egalității de șanse în dezvoltarea fiecărui sportiv și pe diminuarea presiunii din competițiile juvenile. Prin aceste măsuri, FRF își propune să protejeze echilibrul emoțional al celor mici în anumite momente ale meciurilor și să mute accentul de pe rezultatul de moment pe progresul individual și bucuria jocului.

Procedura disciplinară în cazul comportamentului neadecvat, extinsă la toate categoriile de juniori

Procedura disciplinară în cazul comportamentului neadecvat al suporterilor/părinților, introdusă în sprijinul inițiativei B.R.A.V.O., va fi aplicată în toate competițiilor de juniori.

De asemenea, la toate meciurile din competițiile de juniori programate în intervalul 12-13 decembrie 2026, va fi implementată „Silent Day”, unde părinții și antrenorii îi vor lăsa doar pe copii să se facă auziți pe terenul de joc. Scopul “Silent Day” este de a oferi copiilor un spațiu liber de presiune, în care să se bucure de joc, să ia decizii și să se exprime fără teama evaluării constante din tribune sau de pe margine.

Noi reglementări pentru meciurile din Liga Elitelor U13 & U14, dar și din Interliga de Iarnă