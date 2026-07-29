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Schimbări radicale în fotbalul juvenil de la noi! Când nu vor mai fi validate decât golurile din interiorul careului! Anunţul FRF

Antena Sport Publicat: 29 iulie 2026, 19:43

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Schimbări radicale în fotbalul juvenil de la noi! Când nu vor mai fi validate decât golurile din interiorul careului! Anunţul FRF

FCSB, într-un meci de juniori / FRF.ro

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Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal a aprobat azi, 29 iulie 2026, un set de hotărâri cu impact major asupra fotbalului de copii și juniori, având ca principal obiectiv crearea unui mediu competițional echitabil și sănătos, informează FRF.ro.

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Noile reglementări pun accent pe asigurarea egalității de șanse în dezvoltarea fiecărui sportiv și pe diminuarea presiunii din competițiile juvenile. Prin aceste măsuri, FRF își propune să protejeze echilibrul emoțional al celor mici în anumite momente ale meciurilor și să mute accentul de pe rezultatul de moment pe progresul individual și bucuria jocului.

Procedura disciplinară în cazul comportamentului neadecvat, extinsă la toate categoriile de juniori

Procedura disciplinară în cazul comportamentului neadecvat al suporterilor/părinților, introdusă în sprijinul inițiativei B.R.A.V.O., va fi aplicată în toate competițiilor de juniori.

De asemenea, la toate meciurile din competițiile de juniori programate în intervalul 12-13 decembrie 2026, va fi implementată „Silent Day”, unde părinții și antrenorii îi vor lăsa doar pe copii să se facă auziți pe terenul de joc. Scopul “Silent Day” este de a oferi copiilor un spațiu liber de presiune, în care să se bucure de joc, să ia decizii și să se exprime fără teama evaluării constante din tribune sau de pe margine.

Noi reglementări pentru meciurile din Liga Elitelor U13 & U14, dar și din Interliga de Iarnă

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În Liga Elitelor U13, respectiv U14, vor fi introduse următoarele reglementări:

  • în situația în care diferența de scor este mai mare sau egala cu 4, se procedează astfel: echipa care conduce nu va mai putea marca decât din interiorul careului advers. Dacă se va marca din afara careului, golul nu va fi validat, iar mingea va fi repusă în joc de echipa adversă din interiorul propriului careu;
  • în situația în care diferența de scor este mai mare sau egala cu 6, se procedează astfel: echipa care conduce nu va mai putea marca decât din interiorul careului advers, cu condiția ca toți jucătorii echipei aflate în atac să se afle în jumătatea terenului advers. În același timp, portarul echipei în avantaj nu va mai putea juca mingea cu mâna din interiorul careului, iar dacă o va face echipa adversă va beneficia de o lovitură de pedeapsă;
  • în situația în care diferența de scor este mai mare sau egala cu 9, se procedează astfel: echipa care conduce nu va mai putea marca decât din interiorul careului advers, cu condiția ca toți jucătorii echipei aflate în atac să se afle în jumătatea terenului advers și cu condiția ca jucătorul care marchează să lovească mingea fără preluare, în caz contrar golul nu va fi validat, iar mingea va fi repusă în joc de echipa adversă din interiorul propriului careu. În același timp, portarul echipei în avantaj nu va mai putea juca mingea cu mâna din interiorul careului, iar dacă o va face echipa adversă va beneficia de o lovitură de pedeapsă.

De asemenea, pentru meciurile din Interliga de Iarnă a fost adoptată „Regula portarului rotativ” ce prevede ca fiecare jucător al echipei să evolueze pe postul de portar cel puțin 4 minute în fiecare repriză a jocului.

Clarificare în ceea ce privește regulile de vârstă în competițiile de juniori

Pentru competițiile de juniori până la categoria U16 inclusiv, cluburile pot înscrie pe raportul de joc cel mult trei jucători mai mari ca vârstă față de competiția respectivă, dar născuți după data de 1 septembrie. De exemplu, în cazul competițiilor U16, unde în acest sezon vor evolua jucători născuți începând cu 1 ianuarie 2011, cluburile pot înscrie pe raportul de joc și cel mult trei jucători născuți după 1 septembrie 2010.

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Finale regionale pentru Campionatele Naționale și noi competiții dedicate jucătorilor U15 și U16

Începând din sezonul 2026/2027, în cadrul Campionatelor Naționale U19-U15 vor fi organizate etape finale regionale, unde vor participa câștigătoarele celor 12 serii, rezultând câte 6 câștigătoare regionale pentru fiecare categorie de juniori. Finalele se vor desfășura pe terenul echipei mai bine clasate în cadrul clasificărilor din sezonul precedent.

De asemenea, două noi competiții vor debuta din sezonul 2026/2027 la nivel de juniori, și anume Campionatul Județean U15 și Campionatul Județean U16.

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