„Aşa ar trebui”. A numit schimbarea produsă la FCSB, înaintea returului cu FK Auda: „S-au mai aşezat lucrurile”

FCSB se va duela cu FK Auda joi, de la ora 19:00, în returul din turul doi preliminar din Conference League. În tur, letonii au produs surpriza şi s-au impus în Ghencea cu 3-2.

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Marius Niculae a prefaţat returul dintre FK Auda şi FCSB şi a transmis că deşi meciul se joacă în deplasare şi roş-albaştrii au pierdut turul, tot echipa lui Marius Baciu e favorită să se califice în turul următor din Conference League.

Marius Niculae, convins că FCSB va trece de FK Auda

Marius Niculae a mai declarat că la FCSB s-au schimbat anumite lucruri, faţă de meciul tur cu FK Auda. Marius Baciu va avea mai mulţi jucători la dispoziţie pentru duelul cu letonii din retur, după improvizaţiile din primul 11 de la ultimele meciuri.

De asemenea, Marius Niculae a remarcat şi parcursul bun al FCSB-ului din campionat. Formaţia lui Marius Baciu e singura cu victorii pe linie după primele două etape disputate.

„Are șanse să se califice deoarece are experiența necesară, mai ales cu experiența acumulată în Europa League. Din punctul meu de vedere, ar trebui să plece cu prima șansă, deși rezultatul din meciul tur nu este de partea lor.