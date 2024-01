Ding Junhui a reuşit break-ul maxim la The Masters! Frame magic în meciul cu Ronnie O'Sullivan - Antena Sport

Sunt fericit pentru victoria de astăzi și pentru calificarea în turul următor. Mark a avut un joc solid la start. Eu am făcut câteva greșeli și m-a pedepsit. A arătat bine, așa că am știut că trebuie să ridic nivelul de joc. M-am bucurat că am fost capabil să revin în joc și să îl câștig”, a spus Ronnie, citat de World Snooker.

Pe lângă cifrele prezentate mai sus, aducem aminte şi de cele 15 break-uri maxime, dar şi de cele peste 1200 de break-uri de peste 100 de puncte.