Ronnie O`Sullivan şi-a ales favoritul la câştigarea Campionatului Mondial de snooker, după ce a fost eliminat încă din sferturi - Antena Sport

Trebuie să te adaptezi, iar Stuart s-a adaptat mai bine ca mine la condițiile de joc. A fost jucătorul mai bun la toate capitolele. Am încercat să rămân aproape și să-l oblig să muncească pentru victorie.

(n.r. vei reveni, cu siguranță.) De ce nu? De ce nu 10 campionate? O să plec în China săptămâna viitoare. O să joc împotriva lui Ding Junhui într-o serie de meciuri de tipul Challenge. Am mult snooker de jucat, abia aștept să plec în China. Vedem în ce turnee voi juca de acum încolo.

O să fiu un jucător fericit. (n.r. cât te vor mai vedea fanii din Regatul Unit?) Am contracte să joc în anumite turnee. Am contracte și pentru meciuri demonstrative din China. O să respect toate angajamentele. Dacă am timp pentru alte turnee, bineînțeles că voi participa. Am avut un sezon foarte bun și abia aștept următoarele evenimente”, a spus Ronnie.