Sebastian Ujica Publicat: 21 aprilie 2026, 18:16

Shaun Murphy a izbucnit după un moment incredibil la Crucible: Nu poți să faci asta" Ce i-a zis un fan

Shaun Murphy, în timpul meciului din turul 1 de la Crucible / Getty Images

Jucătorul de snooker Shaun Murphy a criticat gestul unui suporter din timpului meciului din primul tur al Campionatului Mondial care are loc la Sheffield.

Murphy spune că și-a pierdut concentrarea în timpul meciului cu Fan Zhengyi după ce fanul a spus suficient de tare „lovitură de r***t” astfel încât Murphy să-l audă.

În finalul sesiunii de marți, Murphy spune că a auzit un fan care a criticat o lovitură cu un comentariu răutăcios. El a glumit spunând că a ratat ulterior din cauza acelui moment însă Murphy a încheiat sesiunea cu un break de 140 de puncte, cel mai mare din meci de până acum.

„Un mic reminder prietenos: dacă stai în primul rând la Crucible și eu joc o lovitură care poate nu iese dintr-un anumit motiv, poate e mai bine să nu strigi tare <<ce lovitură de r***t>>. Aud foarte bine. Am ratat ultima lovitură pentru că mă gândeam cu ce capăt al tacului să-l lovesc” a glumit Murphy în postarea de pe Instagram.

Shaun Murphy are avantaj în duelul cu Fan Zhengyi, 5-4, în primul tur al turneului de la Crucible. În această fază, se joacă primul la 10 jocuri, sau cel mai bun din 19. În turul următor, câștigătorul meciului Murphy – Zhengyi îl va întâlni pe Xiao Guodong, cel care l-a învins cu 10-6 pe Zhou Yuelong.

Recomandări

Va califica Gică Hagi România la EURO 2028?
Citește și:
ANM schimbă radical prognoza pentru minivacanţa de 1 Mai. Frig şi ploi în mai multe judeţe
Observator
ANM schimbă radical prognoza pentru minivacanţa de 1 Mai. Frig şi ploi în mai multe judeţe
Culisele rupturii Mirel Rădoi – Gigi Becali. Totul s-a întâmplat la un proţap: “A rupt pactul chiar de Paşte!”
Fanatik.ro
Culisele rupturii Mirel Rădoi – Gigi Becali. Totul s-a întâmplat la un proţap: “A rupt pactul chiar de Paşte!”
19:53

FIFA, anunţ uriaş! Când scoate la vânzare noi bilete la World Cup 2026, cel mai tare Mondial din istorie!
19:48

„Are o mare obsesie”. Ilie Dumitrescu a dezvăluit ce i-a spus Gică Hagi, după preluarea naționalei
19:22

„Să aducă pe cineva în locul meu”. Antrenorii excluși de Mihai Stoica din cursa pentru înlocuirea lui Mirel Rădoi la FCSB
19:15

LIVE VIDEOMachida Zelvia – Shabab Al-Ahli 1-0. Japonezii au deschis scorul după o eroare a lui Bogdan Planic!
19:09

LIVE TEXTFC Argeș – U Cluj 1-0. Gol anulat pentru gazde, în prima semifinală din Cupa României
19:00

Inter – Como LIVE TEXT (22:00). Chivu speră la event în primul sezon pe banca Interului
1 Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice” 2 „M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB 3 Primele două nume care sar din schemă la naţională, după numirea lui Gică Hagi selecţioner. Decizia luată de “Rege” 4 Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi 5 Revenire senzaţională a lui Nicolae Stanciu în Liga 1! Clubul cu care a ajuns la un acord 6 Se pregăteşte o plecare grea de la Universitatea Craiova. Oltenii îl scapă liber de contract
Dan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitorDan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitor
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB