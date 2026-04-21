Shaun Murphy a izbucnit după un moment incredibil la Crucible: „Nu poți să faci asta” Ce i-a zis un fan

Jucătorul de snooker Shaun Murphy a criticat gestul unui suporter din timpului meciului din primul tur al Campionatului Mondial care are loc la Sheffield.

Murphy spune că și-a pierdut concentrarea în timpul meciului cu Fan Zhengyi după ce fanul a spus suficient de tare „lovitură de r***t” astfel încât Murphy să-l audă.

Murphy atrage atenția fanilor

În finalul sesiunii de marți, Murphy spune că a auzit un fan care a criticat o lovitură cu un comentariu răutăcios. El a glumit spunând că a ratat ulterior din cauza acelui moment însă Murphy a încheiat sesiunea cu un break de 140 de puncte, cel mai mare din meci de până acum.

„Un mic reminder prietenos: dacă stai în primul rând la Crucible și eu joc o lovitură care poate nu iese dintr-un anumit motiv, poate e mai bine să nu strigi tare <<ce lovitură de r***t>>. Aud foarte bine. Am ratat ultima lovitură pentru că mă gândeam cu ce capăt al tacului să-l lovesc” a glumit Murphy în postarea de pe Instagram.

Shaun Murphy are avantaj în duelul cu Fan Zhengyi, 5-4, în primul tur al turneului de la Crucible. În această fază, se joacă primul la 10 jocuri, sau cel mai bun din 19. În turul următor, câștigătorul meciului Murphy – Zhengyi îl va întâlni pe Xiao Guodong, cel care l-a învins cu 10-6 pe Zhou Yuelong.