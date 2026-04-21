Shaun Murphy a izbucnit după un moment incredibil la Crucible: „Nu poți să faci asta” Ce i-a zis un fan

Jucătorul de snooker Shaun Murphy a criticat gestul unui suporter din timpului meciului din primul tur al Campionatului Mondial care are loc la Sheffield.
Murphy spune că și-a pierdut concentrarea în timpul meciului cu Fan Zhengyi după ce fanul a spus suficient de tare „lovitură de r***t” astfel încât Murphy să-l audă.
Murphy atrage atenția fanilor
În finalul sesiunii de marți, Murphy spune că a auzit un fan care a criticat o lovitură cu un comentariu răutăcios. El a glumit spunând că a ratat ulterior din cauza acelui moment însă Murphy a încheiat sesiunea cu un break de 140 de puncte, cel mai mare din meci de până acum.
„Un mic reminder prietenos: dacă stai în primul rând la Crucible și eu joc o lovitură care poate nu iese dintr-un anumit motiv, poate e mai bine să nu strigi tare <<ce lovitură de r***t>>. Aud foarte bine. Am ratat ultima lovitură pentru că mă gândeam cu ce capăt al tacului să-l lovesc” a glumit Murphy în postarea de pe Instagram.
Shaun Murphy are avantaj în duelul cu Fan Zhengyi, 5-4, în primul tur al turneului de la Crucible. În această fază, se joacă primul la 10 jocuri, sau cel mai bun din 19. În turul următor, câștigătorul meciului Murphy – Zhengyi îl va întâlni pe Xiao Guodong, cel care l-a învins cu 10-6 pe Zhou Yuelong.
- Mark Williams “loveşte” din nou: “Dacă voi câştiga campionatul mondial, alerg dezbrăcat pe autostradă”
- Ştim tabloul principal de la Campionatul Mondial! Posibil duel Ronnie O’Sullivan – John Higgins, în turul 2
- Cine îl poate opri pe Zhao Xintong? Chinezul a intrat în istorie după ce l-a “spulberat” şi pe Judd Trump
- „Am ajuns să fiu homeless” Liderul mondial din snooker, la pământ din cauza războiului
- Thepchaiya Un-Nooh a reuşit break-ul maxim şi l-a învins pe Ronnie O`Sullivan într-o finală nebună la World Open