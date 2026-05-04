O vedetă OnlyFans a întrerupt finala Mondialului de Snooker: „M-au oprit înainte să-mi dau tricoul jos"

Sebastian Ujica Publicat: 4 mai 2026, 11:41

Finala Mondialului de Snooker a fost întreruptă de un model OnlyFans / sursa X

Finala Campionatul Mondial de Snooker dintre Shaun Murphy și Wu Yize a început duminică la Sheffield cu.. scandal. Asta după ce o femeie care este cunoscută pentru conținutul creat pe platforma OnlyFans a întrerupt meciul.

Femeia a început să țipe în timpul celui de-al treilea joc și a fost imediat evacuată.

Femeia, cunoscută sub numele de „Sasha Swan”, a țipat și a încercat să sară gardul până la masa de snooker. Însă arbitrul partidei, Rob Spencer, fost ofițer de poliție, a intervenit rapid și a oprit-o pe femeie din a se apropia de jucători.

„Cine plătește licența pentru TV? Nimeni nu o plătește” a țipat femeia. Ea făcea referire la abonamentul anual BBC de 180 de lire. Femeia a fost scoasă din arenă și a dezvăluit într-un clip postat pe social media că plănuia să-și dea bluza jos însă nu apucat să facă acest lucru din cauza intervenției rapide a arbitrului și a agenților de securitate.

La acel moment, în cel de-al treilea joc, scorul era 67-31 pentru Wu Yize, cel care se pregătea să execute o lovitură. Jucătorul chinez conduce în acest moment după două sesiuni cu scorul de 10-7 în finala cu Shaun Murphy.

