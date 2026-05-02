“Magicianul” Shaun Murphy e primul finalist de la Campionatul Mondial. Victorie epică în faţa lui John Higgins

Shaun Murphy (43 de ani) este primul finalist al Campionatul Mondial din 2026. “Magicianul” l-a învins în semifinale pe John Higgins (50 de ani), cu 17-15 şi este pentru a cincea oară în ultimul act de la Crucible.
Campionul mondial din 2005 a avut o revenire spectaculoasă, câştigând ultimele patru frameuri în faţa celui care i-a eliminat pe Ali Carter, Ronnie O`Sullivan şi Neil Robertson.
Meciul a fost unul extrem de echilibrat, ţinând cont că niciunul dintre jucători nu a avut un avantaj mai mare de două jocuri pe parcursul semifinalei disputată după sistemul “cel mai bun din 33 de frameuri”.
THE MAGICIAN IS INTO HIS FIFTH CRUCIBLE FINAL! 💪
An EPIC semi-final with John Higgins ends 17-15 to Shaun Murphy.#WorldChampionship pic.twitter.com/ccEGoy793m
— WST (@WeAreWST) May 2, 2026
Pentru Shaun Murphy, aceasta este a cincea finală de la Sheffield, acolo unde s-a impus în 2005, după o finală cu galezul Matthew Stevens (18-16). Restul finalelor le-a pierdut, 9-18 cu John Higgins (2009) 15-18 cu Stuart Bingham (2015), respectiv 15-18 cu Mark Selby (2021).
De partea cealaltă, “Vrăjitorul din Wishaw” a ratat şansa unei a noua finale la Crucible, acolo unde este cvadruplu campion mondial. El ar fi devenit cel mai în vârstă finalist din istoria competiţiei, record deţinut de prietenul său din Class of ’92, Mark Williams.
În marea finală ce se va disputa după sistemul “cel mai bun din 35 de jocuri”, Shaun Murphy se va duela cu învingătorul dintre Mark Allen şi Wu Yize. Înainte de sesiunea decisivă, cei doi se află la egalitate, 11-11.
