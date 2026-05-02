“Magicianul” Shaun Murphy e primul finalist de la Campionatul Mondial. Victorie epică în faţa lui John Higgins

Shaun Murphy (43 de ani) este primul finalist al Campionatul Mondial din 2026. “Magicianul” l-a învins în semifinale pe John Higgins (50 de ani), cu 17-15 şi este pentru a cincea oară în ultimul act de la Crucible.

Campionul mondial din 2005 a avut o revenire spectaculoasă, câştigând ultimele patru frameuri în faţa celui care i-a eliminat pe Ali Carter, Ronnie O`Sullivan şi Neil Robertson.

Meciul a fost unul extrem de echilibrat, ţinând cont că niciunul dintre jucători nu a avut un avantaj mai mare de două jocuri pe parcursul semifinalei disputată după sistemul “cel mai bun din 33 de frameuri”.

— WST (@WeAreWST) May 2, 2026

Pentru Shaun Murphy, aceasta este a cincea finală de la Sheffield, acolo unde s-a impus în 2005, după o finală cu galezul Matthew Stevens (18-16). Restul finalelor le-a pierdut, 9-18 cu John Higgins (2009) 15-18 cu Stuart Bingham (2015), respectiv 15-18 cu Mark Selby (2021).