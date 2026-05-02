Home | Alte sporturi | Snooker | “Magicianul” Shaun Murphy e primul finalist de la Campionatul Mondial. Victorie epică în faţa lui John Higgins

“Magicianul” Shaun Murphy e primul finalist de la Campionatul Mondial. Victorie epică în faţa lui John Higgins

Dan Roșu Publicat: 2 mai 2026, 20:51

Comentarii
Magicianul Shaun Murphy e primul finalist de la Campionatul Mondial. Victorie epică în faţa lui John Higgins

Shaun Murphy şi John Higgins - Profimedia Images

Shaun Murphy (43 de ani) este primul finalist al Campionatul Mondial din 2026. “Magicianul” l-a învins în semifinale pe John Higgins (50 de ani), cu 17-15 şi este pentru a cincea oară în ultimul act de la Crucible.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Campionul mondial din 2005 a avut o revenire spectaculoasă, câştigând ultimele patru frameuri în faţa celui care i-a eliminat pe Ali Carter, Ronnie O`Sullivan şi Neil Robertson.

Shaun Murphy e primul finalist de la Campionatul Mondial din 2026

Meciul a fost unul extrem de echilibrat, ţinând cont că niciunul dintre jucători nu a avut un avantaj mai mare de două jocuri pe parcursul semifinalei disputată după sistemul “cel mai bun din 33 de frameuri”.

Pentru Shaun Murphy, aceasta este a cincea finală de la Sheffield, acolo unde s-a impus în 2005, după o finală cu galezul Matthew Stevens (18-16). Restul finalelor le-a pierdut, 9-18 cu John Higgins (2009) 15-18 cu Stuart Bingham (2015), respectiv 15-18 cu Mark Selby (2021).

Reclamă
Reclamă

De partea cealaltă, “Vrăjitorul din Wishaw” a ratat şansa unei a noua finale la Crucible, acolo unde este cvadruplu campion mondial. El ar fi devenit cel mai în vârstă finalist din istoria competiţiei, record deţinut de prietenul său din Class of ’92, Mark Williams.

În marea finală ce se va disputa după sistemul “cel mai bun din 35 de jocuri”, Shaun Murphy se va duela cu învingătorul dintre Mark Allen şi Wu Yize. Înainte de sesiunea decisivă, cei doi se află la egalitate, 11-11.

Românii cumpără mai atent și mai ieftin: "Vânez peste tot". Magazinele de tip discount, tot mai căutateRomânii cumpără mai atent și mai ieftin: "Vânez peste tot". Magazinele de tip discount, tot mai căutate
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se califică Andrei Rațiu în finala Conference League cu Rayo Vallecano?
Loading ... Loading ...
Citește și:
A traversat 11 țări ca să ajungă la "polul frigului". Povestea exploratorului român care a înfruntat Siberia
Observator
A traversat 11 țări ca să ajungă la "polul frigului". Povestea exploratorului român care a înfruntat Siberia
”E o greșeală capitală! Nu poți să faci așa ceva în mijlocul Bucureștiului!” De ce s-a înfuriat Ion Țiriac
Fanatik.ro
”E o greșeală capitală! Nu poți să faci așa ceva în mijlocul Bucureștiului!” De ce s-a înfuriat Ion Țiriac
22:30

VIDEOFC Porto – Alverca 0-0. “Dragonii” au nevoie de cel puțin un egal pentru titlul 31 din Liga Portugal
22:30

VIDEOCalificările cursei Marelui Premiu de la Miami, de la 23:00, pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY. Norris a câştigat sprintul
22:14

Diego Simeone a atins o bornă fabuloasă şi l-a egalat pe Mircea Lucescu: “Să continuăm așa cât îmi va permite puterea”
22:01

Continuă problemele la Dinamo. Un jucător U21 e OUT pentru derby-ul cu Univ. Craiova: “Are o hernie”
21:22

Rezultatul de care mai are nevoie Cristi Chivu la Inter pentru a câştiga titlul, după ce Napoli a remizat cu Como
21:17

Ajutor pentru Tottenham în lupta pentru evitarea retrogradării. Echipa lui Drăgușin poate scăpa de “zona roșie”
Vezi toate știrile
1 Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu” 2 Gigi Becali a criticat doi jucători de la FCSB, după eșecul cu Csikszereda: „De asta nu a mers jocul” 3 CCA a desemnat arbitrul la Universitatea Craiova – Dinamo. Decizie controversată luată de Kyros Vassaras 4 Tensiuni la CFR Cluj: s-a decis şi pleacă de la echipă înainte de finalul sezonului. Poate semna cu o rivală din Liga 1 5 Gigi Becali, reacţie categorică după ce Mihai Stoica a găsit antrenor pentru FCSB: “Nu-l iei de pe stradă” 6 FotoFlorin Prunea, făcut praf de soţie pentru că s-a afişat cu amanta: “Să îi fie ruşine, a jucat murdar”! Cum arată femeia
Citește și
Cele mai citite
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”
Anunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului InterAnunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului Inter
Nebunie totală în Anglia! Au promovat în minutul 90+13, după ce fanii adverşi au sărbătorit pe teren cu 8 minute mai devremeNebunie totală în Anglia! Au promovat în minutul 90+13, după ce fanii adverşi au sărbătorit pe teren cu 8 minute mai devreme