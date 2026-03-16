Antena Sport Update îţi aduce cele mai tari ştiri ale zilei, de la vânzarea acţiunilor de la Farul, la reacţiile după debutul lui Mirel Rădoi.
Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 16 martie
1. Afacere în familie
Gică Hagi i-a cedat pachetul majoritar de acţiuni de la Farul cumnatului Gică Popescu! Baciul a plătit 3.5 milioane de euro pentru 70% din acţiuni.
2. Becali nu s-a supărat
Gigi Becali nu l-a cricicat pe Mirel Rădoi după 0-0 cu Metaloglobus: “Cât timp am posesie 80%, nu pot fi supărat”, a spus omul cu banii de la FCSB.
3. Amical pentru România
De pe as.ro, afli cu cine va disputa naţionala României un amical în luna iunie, chiar înainte de World Cup 2026.
4. Antrenor nou la Oţelul
Oţelul are un nou antrenor după despărţirea de Laszlo Balint! Croatul Tomas este omul care va semna cu moldovenii şi va avea ca obiectiv salvarea de la retrogradare.
5. Sinner e campion
Jannik Sinner a câştigat pentru prima oară în carieră trofeul de la Indian Wells. Italianul l-a învins pe Medvedev în finală şi a avut un mesaj special pentru prietenul Kimi Antonelli.
