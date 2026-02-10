Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 10 februarie - Antena Sport

Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update
1. Miracolul Mihai Popescu
Gigi Becali a anunţat că e posibil să îi prelungească contractul lui Mihai Popescu după recuperarea miraculoasă a fundaşului: “Doctorul a spus că nu există aşa ceva în medicină”, a declarat patronul FCSB-ului.
2. Baiaram scapă de amendă
Ştefan Baiaram nu va fi amendat de Universitatea Craiova, după ce a scuipat un fan dinamovist. “E un băiat pe care trebuie să îl ajutăm”, a anunţat conducerea oltenilor.
3. Recuperarea lui Lucescu
Pe AS.ro vezi cine este medicul la care merge Mircea Lucescu în străinătate. E român și e “un specialist de renume mondial”
4. Probleme pentru Drăguş
Denis Drăguş a avut mari probleme în Turcia. Un adversar a vrut să îl bată la vestiare şi a fost nevoie de intervenţia poliţiei pentru a calma spiritele.
5. Box în NBA
O partidă din NBA s-a transformat într-un meci de box preţ de câteva secunde. Un jucător de la Charlotte a sărit la bătaie după ce a fost faultat, iar patru baschetbalişti au fost eliminaţi.
Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.
- Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 9 februarie
- AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 6 februarie
- Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 5 februarie
- Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 4 februarie
- Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 3 februarie