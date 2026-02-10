Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 10 februarie - Antena Sport

Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update

1. Miracolul Mihai Popescu

Gigi Becali a anunţat că e posibil să îi prelungească contractul lui Mihai Popescu după recuperarea miraculoasă a fundaşului: “Doctorul a spus că nu există aşa ceva în medicină”, a declarat patronul FCSB-ului.

2. Baiaram scapă de amendă

Ştefan Baiaram nu va fi amendat de Universitatea Craiova, după ce a scuipat un fan dinamovist. “E un băiat pe care trebuie să îl ajutăm”, a anunţat conducerea oltenilor.