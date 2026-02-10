Închide meniul
Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 10 februarie

Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 10 februarie
Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 10 februarie

Alex Masgras Publicat: 10 februarie 2026, 17:00

Gigi Becali în timpul unei conferinţe de presă / Profimedia Images

Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update

1. Miracolul Mihai Popescu

Gigi Becali a anunţat că e posibil să îi prelungească contractul lui Mihai Popescu după recuperarea miraculoasă a fundaşului: “Doctorul a spus că nu există aşa ceva în medicină”, a declarat patronul FCSB-ului.

2. Baiaram scapă de amendă

Ştefan Baiaram nu va fi amendat de Universitatea Craiova, după ce a scuipat un fan dinamovist. “E un băiat pe care trebuie să îl ajutăm”, a anunţat conducerea oltenilor.

3. Recuperarea lui Lucescu

Pe AS.ro vezi cine este medicul la care merge Mircea Lucescu în străinătate. E român și e “un specialist de renume mondial”

4. Probleme pentru Drăguş

Denis Drăguş a avut mari probleme în Turcia. Un adversar a vrut să îl bată la vestiare şi a fost nevoie de intervenţia poliţiei pentru a calma spiritele.

5. Box în NBA

O partidă din NBA s-a transformat într-un meci de box preţ de câteva secunde. Un jucător de la Charlotte a sărit la bătaie după ce a fost faultat, iar patru baschetbalişti au fost eliminaţi.

Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.

