Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 17 noiembrie - Antena Sport

Home | Antena Sport Update | Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 17 noiembrie
Video

Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 17 noiembrie

Publicat: 17 noiembrie 2025, 17:07

Comentarii

Mircea Lucescu / AntenaSport

Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

1. Lucescu, atac spre Drăguș

Mircea Lucescu l-a criticat dur pe Denis Drăguș după eliminarea din meciul cu Bosnia. “Nici nu l-am mai văzut”, a spus selecționerul. Drăguș a văzut roșu după o intrare cu piciorul la cap asupra unui adversar.

2. Și-a asumat vina

Mircea Lucescu a recunoscut că este responsabil pentru ratarea calificării directe la Campionatul Mondial. România își află adversara de la baraj la tragerea la sorți care va fi transmisă joi de la 14:00, LIVE pe AntenaPLAY.

Reclamă
Reclamă

3. Verdictul italienilor

Pe as.ro vezi ce au scris jurnaliștii italieni despre un posibil duel cu România la baraj. “Nu mai este echipa lui Hagi”, a notat Gazzetta dello Sport.

4. Acuzații de voodoo

Vremea de mâine 18 noiembrie. Frig în aproape toată ţara. Minime şi de - 4 gradeVremea de mâine 18 noiembrie. Frig în aproape toată ţara. Minime şi de - 4 grade
Reclamă

Naționala Nigeriei a fost scoasă din cursa pentru Mondial, iar selecționerul a făcut scandal. “Un jucător de la Congo a făcut voodoo”, au fost acuzațiile incredibile lansate de antrenorul “vulturilor”.

5. Revenire sub “tricolor”

Radu Drăgușin a îmbrăcat din nou tricoul naționalei după pauza forțată de accidentare. Fundașul s-a antrenat la Mogoșoaia alături de colegii săi. “Ce dor mi-a fost”, a scris Drăgușin pe rețelele sociale.

Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pleacă Mircea Lucescu după meciul României cu San Marino?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Arafat, despre riscul ca nava cu 4.000 de tone de GPL să explodeze: Un impact pe o rază de până la 5 km
Observator
Arafat, despre riscul ca nava cu 4.000 de tone de GPL să explodeze: Un impact pe o rază de până la 5 km
Câți bani face Anca Alexandrescu din afaceri. Averea, datoriile și firmele cadidatei suveraniste la alegerile pentru Primăria Capitalei
Fanatik.ro
Câți bani face Anca Alexandrescu din afaceri. Averea, datoriile și firmele cadidatei suveraniste la alegerile pentru Primăria Capitalei
19:14
“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!
19:00
Kylian Mbappe, război total cu PSG! Starul lui Real Madrid cere daune de 240 de milioane de euro
18:30
România – San Marino LIVE VIDEO (marţi, 21:45, Antena 1 şi AntenaPLAY). Ultimul meci al tricolorilor în preliminarii
18:21
Marius Șumudică, ținta unui derapaj șocant: “Schizofrenic, gunoi absolut. Se considera cel mai tare antrenor”
18:03
Fotbalistul care a plecat din cantonamentul FCSB-ului, exclus din lot la echipa națională: „Nu l-am convocat”
17:56
VideoSuperFAZE: chef Alexandru Sautner şi chef Orlando Zaharia, invitaţii lui Florin Răducioiu, după Chefi la cuţite
Vezi toate știrile
1 Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia! 2 “Parcă era balerină” Adrian Porumboiu nu l-a iertat pe un tricolor! Nici Mircea Lucescu nu a scăpat 3 UPDATEÎnfrângerea dramatică a Ungariei a schimbat lista cu posibilele adversare ale României! Pe cine putem întâlni la baraj 4 FRF va merge la FIFA, după scandările rasiste din Bosnia! Comunicatul oficial al federaţiei 5 Răsturnare de situaţie! Decizia pe care a luat-o Mircea Lucescu despre viitorul lui, după ruşinea din Bosnia 6 Incidente la finalul meciului de la Zenica. Scandarea românilor care i-a scos din sărite pe bosniaici
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!