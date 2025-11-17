Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 17 noiembrie - Antena Sport

Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update.
1. Lucescu, atac spre Drăguș
Mircea Lucescu l-a criticat dur pe Denis Drăguș după eliminarea din meciul cu Bosnia. “Nici nu l-am mai văzut”, a spus selecționerul. Drăguș a văzut roșu după o intrare cu piciorul la cap asupra unui adversar.
2. Și-a asumat vina
Mircea Lucescu a recunoscut că este responsabil pentru ratarea calificării directe la Campionatul Mondial. România își află adversara de la baraj la tragerea la sorți care va fi transmisă joi de la 14:00, LIVE pe AntenaPLAY.
3. Verdictul italienilor
Pe as.ro vezi ce au scris jurnaliștii italieni despre un posibil duel cu România la baraj. “Nu mai este echipa lui Hagi”, a notat Gazzetta dello Sport.
4. Acuzații de voodoo
Naționala Nigeriei a fost scoasă din cursa pentru Mondial, iar selecționerul a făcut scandal. “Un jucător de la Congo a făcut voodoo”, au fost acuzațiile incredibile lansate de antrenorul “vulturilor”.
5. Revenire sub “tricolor”
Radu Drăgușin a îmbrăcat din nou tricoul naționalei după pauza forțată de accidentare. Fundașul s-a antrenat la Mogoșoaia alături de colegii săi. “Ce dor mi-a fost”, a scris Drăgușin pe rețelele sociale.
