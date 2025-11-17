Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 17 noiembrie - Antena Sport

Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update.

1. Lucescu, atac spre Drăguș

Mircea Lucescu l-a criticat dur pe Denis Drăguș după eliminarea din meciul cu Bosnia. “Nici nu l-am mai văzut”, a spus selecționerul. Drăguș a văzut roșu după o intrare cu piciorul la cap asupra unui adversar.

2. Și-a asumat vina

Mircea Lucescu a recunoscut că este responsabil pentru ratarea calificării directe la Campionatul Mondial. România își află adversara de la baraj la tragerea la sorți care va fi transmisă joi de la 14:00, LIVE pe AntenaPLAY.