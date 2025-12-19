AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 19 decembrie - Antena Sport

Pe as.ro vezi cele mai tari știri ale zilei de 19 decembrie, de la anunțul făcut de Daniel Bîrligea până la recordul setat de un polițist în Conference League.
1. Bîrligea revine
Daniel Bîrligea a anunțat că va fi prezent pe teren la derby-ul cu Rapid. “Am revenit mai repede”, a spus atacantul despre care se spunea că nu va mai juca în 2025.
2. Mesaj de consolare
Universitatea Craiova a venit cu un mesaj pe rețelele sociale după ce a ratat dramatic calificarea în primăvara Conference League. “Ne lingem rănile acum”, au scris oltenii.
3. Verdictul lui Dragomir
Pe as.ro afli ce a spus Dumitru Dragomir despre dorința lui Gino Iorgulescu. Șeful LPF vrea să reducă numărul de echipe din Liga 1 la 12.
4. Dorință împlinită
Dorința lui David Popovici a devenit realitate. Ministerul Dezvoltării a anunțat că bazinele de la “Lia Manoliu” vor fi modernizate.
5. Un polițist a scris istorie
S-a scris istorie la meciul lui Lincoln Red Imps din Conference League. Un polițist de 44 de ani a devenit cel mai în vârstă jucător care evoluează în cupele europene.
