AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 19 decembrie - Antena Sport

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 19 decembrie

Andrei Nicolae Publicat: 19 decembrie 2025, 17:38

Daniel Bîrligea, bucurie în timpul unui meci la FCSB / Profimedia

Pe as.ro vezi cele mai tari știri ale zilei de 19 decembrie, de la anunțul făcut de Daniel Bîrligea până la recordul setat de un polițist în Conference League.

1. Bîrligea revine

Daniel Bîrligea a anunțat că va fi prezent pe teren la derby-ul cu Rapid. “Am revenit mai repede”, a spus atacantul despre care se spunea că nu va mai juca în 2025.

2. Mesaj de consolare

Universitatea Craiova a venit cu un mesaj pe rețelele sociale după ce a ratat dramatic calificarea în primăvara Conference League. “Ne lingem rănile acum”, au scris oltenii.

3. Verdictul lui Dragomir

Pe as.ro afli ce a spus Dumitru Dragomir despre dorința lui Gino Iorgulescu. Șeful LPF vrea să reducă numărul de echipe din Liga 1 la 12.

4. Dorință împlinită

Dorința lui David Popovici a devenit realitate. Ministerul Dezvoltării a anunțat că bazinele de la “Lia Manoliu” vor fi modernizate.

5. Un polițist a scris istorie

S-a scris istorie la meciul lui Lincoln Red Imps din Conference League. Un polițist de 44 de ani a devenit cel mai în vârstă jucător care evoluează în cupele europene.

Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.

