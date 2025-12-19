AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 19 decembrie - Antena Sport

Pe as.ro vezi cele mai tari știri ale zilei de 19 decembrie, de la anunțul făcut de Daniel Bîrligea până la recordul setat de un polițist în Conference League.

1. Bîrligea revine

Daniel Bîrligea a anunțat că va fi prezent pe teren la derby-ul cu Rapid. “Am revenit mai repede”, a spus atacantul despre care se spunea că nu va mai juca în 2025.

2. Mesaj de consolare

Universitatea Craiova a venit cu un mesaj pe rețelele sociale după ce a ratat dramatic calificarea în primăvara Conference League. “Ne lingem rănile acum”, au scris oltenii.