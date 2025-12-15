Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 15 decembrie - Antena Sport

Home | Antena Sport Update | Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 15 decembrie
Video

Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 15 decembrie

Alex Masgras Publicat: 15 decembrie 2025, 17:12

Comentarii

1. Becali anunţă revoluţia

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali anunţă revoluţia la FCSB! Patronul campioanei pregăteşte şase transferuri în iarnă pentru a se lupta la titlu: “O să vedeţi voi”, a spus Becali.

2. Dinamo îl vrea pe Blănuţă

Andrei Nicolescu a confirmat interesul lui Dinamo pentru Vladislav Blănuţă, dar suma cerută de Dinamo Kiev reprezintă o problemă pentru “câini”. Jucătorul e cotat la 2 milioane de euro.

3. Chivu, înapoi pe locul 1

Reclamă
Reclamă

Pe AS.ro vezi ce jucător vrea să îi dea bătăi de cap lui Cristi Chivu, după ce Inter a revenit pe primul loc în Serie A: “Mi-a găsit loc şi îi mulţumesc”, a spus fotbalistul.

4. Revolta lui Xabi

Xabi Alonso s-a abţinut cu greu atunci când a vorbit despre penalty-ul refuzat lui Vinicius în victoria lui Real Madrid cu Alaves: “Nu ne miră că nu s-a verificat”, s-a plâns spaniolul.

S-a aflat cauza morţii elevului din Timișoara, găsit fără viaţă la câteva ore după un majoratS-a aflat cauza morţii elevului din Timișoara, găsit fără viaţă la câteva ore după un majorat
Reclamă

5. Curry face show

Steph Curry înscrie pe bandă rulantă, dar Golden State pierde. Vedeta lui Warriors a marcat 48 de puncte, dar echipa nu a putut câştiga la Portland. Meciurile din NBA se văd exclusiv pe AntenaPLAY.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Schema prin care 2 tineri au vrut să ia telefoane din easybox fără să plătească. Poliţia i-a prins în flagrant
Observator
Schema prin care 2 tineri au vrut să ia telefoane din easybox fără să plătească. Poliţia i-a prins în flagrant
Cătălin Cherecheș, primar condamnat pentru mită: ”Pușcăria poate fi o binecuvântare”. CCR decide dacă fapta era prescrisă
Fanatik.ro
Cătălin Cherecheș, primar condamnat pentru mită: ”Pușcăria poate fi o binecuvântare”. CCR decide dacă fapta era prescrisă
20:10
VIDEOFC Porto – Estrela Amadora, 22:45, LIVE VIDEO. Ianis Stoica, duel cu liderul din Liga Portugal
19:56
VIDEO & FOTOFabulos! S-a afișat cea mai mare scenografie din istoria fotbalului european. Tot stadionul a fost acoperit
19:24
Unirea Slobozia – FCSB LIVE TEXT (20:30). Roş-albaştrii continuă lupta pentru play-off. Echipele de start
19:23
Farul Constanța – UTA 1-1. Vînă a deschis scorul cu un gol superb, Costache a egalat! Cum arată clasamentul
19:21
Reacția lui Cosmin Olăroiu, după ce a ratat calificarea în finala Arab Cup: “Rezultatul nu reflectă realitatea”
18:49
VIDEOCosmin Olăroiu, umilit în semifinalele FIFA Arab Cup! Reacţia românului atunci când înfrângerea era evidentă
Vezi toate știrile
1 Conducerea Rapidului s-a decis! Asalt pentru fotbalistul de la Oțelul. Gălățenii solicită o sumă uriașă 2 Fotbalistul semnează astăzi cu FCSB. Mutarea surprinzătoare făcută de Gigi Becali 3 Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el” 4 Clubul uriaş care îl transferă pe Louis Munteanu de la CFR Cluj. Suma uriaşă anunţată! “Se poate face” 5 Şase fotbalişti vin la FCSB. Gigi Becali a făcut anunţul: “Bombe!” Decizie şi cu Louis Munteanu 6 Ionuț Radu, după ce a apărat penalty-ul vedetei de 60 de milioane de euro: “Este un sentiment unic”
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilorAu venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor
Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”