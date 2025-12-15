Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 15 decembrie - Antena Sport

1. Becali anunţă revoluţia
Gigi Becali anunţă revoluţia la FCSB! Patronul campioanei pregăteşte şase transferuri în iarnă pentru a se lupta la titlu: “O să vedeţi voi”, a spus Becali.
2. Dinamo îl vrea pe Blănuţă
Andrei Nicolescu a confirmat interesul lui Dinamo pentru Vladislav Blănuţă, dar suma cerută de Dinamo Kiev reprezintă o problemă pentru “câini”. Jucătorul e cotat la 2 milioane de euro.
3. Chivu, înapoi pe locul 1
Pe AS.ro vezi ce jucător vrea să îi dea bătăi de cap lui Cristi Chivu, după ce Inter a revenit pe primul loc în Serie A: “Mi-a găsit loc şi îi mulţumesc”, a spus fotbalistul.
4. Revolta lui Xabi
Xabi Alonso s-a abţinut cu greu atunci când a vorbit despre penalty-ul refuzat lui Vinicius în victoria lui Real Madrid cu Alaves: “Nu ne miră că nu s-a verificat”, s-a plâns spaniolul.
5. Curry face show
Steph Curry înscrie pe bandă rulantă, dar Golden State pierde. Vedeta lui Warriors a marcat 48 de puncte, dar echipa nu a putut câştiga la Portland. Meciurile din NBA se văd exclusiv pe AntenaPLAY.
- AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 12 decembrie
- AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 11 decembrie
- Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 10 decembrie
- AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 9 decembrie
- AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 8 decembrie