Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 2 octombrie - Antena Sport

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 2 octombrie de pe as.ro.

1. Stanciu, out de la naţională

Nicolae Stanciu va rata meciurile României cu Moldova şi Austria. Vestea a fost confirmată de Răzvan Raţ, care a anunţat că Stanciu va lipsi o lună din cauza unei accidentări.

2. A vrut Steaua

Gigi Neţoiu a vrut să cumpere Steaua alături de doi investitori turci, dar cele 20 de milioane de euro cerute de “militari” l-au făcut să facă un pas în spate: “E de râs”, a spus fostul acţionar de la Dinamo.