Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 2 octombrie - Antena Sport

Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 2 octombrie de pe as.ro.
1. Stanciu, out de la naţională
Nicolae Stanciu va rata meciurile României cu Moldova şi Austria. Vestea a fost confirmată de Răzvan Raţ, care a anunţat că Stanciu va lipsi o lună din cauza unei accidentări.
2. A vrut Steaua
Gigi Neţoiu a vrut să cumpere Steaua alături de doi investitori turci, dar cele 20 de milioane de euro cerute de “militari” l-au făcut să facă un pas în spate: “E de râs”, a spus fostul acţionar de la Dinamo.
3. Arbitrul din derby
Pe AS.ro vezi cine arbitrează derby-ul FCSB – Universitatea Craiova şi ce reacţie a avut Gigi Becali.
4. Laude pentru Dennis Man
Dennis Man a impresionat la primul meci ca titular în Champions League: “A fost în formă”, au scris olandezii, după Leverkusen – PSV 1-1.
5. Recordul lui PSG
PSG a devenit prima echipă din istorie care obţine trei victorii la rând pe terenul Barcelonei în Champions League. Deţinătoarea trofeului a marcat golul victoriei în minutul 90.
