AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 1 octombrie - Antena Sport

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 1 octombrie

Publicat: 1 octombrie 2025, 16:45

Gigi Becali / Hepta

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 1 octombrie de pe as.ro.

1. Becali vrea 3 puncte

Gigi Becali e plin de încredere înainte ca FCSB să o înfrunte pe Young Boys, în Europa League: “Trei puncte. Ce alte aşteptări?”, a spus Becali.

2. Chivu, victorii pe linie

Interul lui Cristi Chivu a obţinut o nouă victorie clară în Champions League, 3-0 cu Slavia Praga: “Sunt mândru de băieţi”, a spus antrenorul român, care a fost comparat de italieni cu Harry Potter.

3. Varga are o nouă “perlă”

Pe AS.ro vezi care e noua “perlă” de la CFR Cluj. Neluţu Varga l-a găsit pe “următorul Louis Munteanu”: “Fără 5 milioane nu discut”, a spus patronul clujenilor.

4. Decizia lui Rotaru

Mihai Rotaru nu-şi menajează vedetele înaintea meciurilor “de foc” cu Rakow şi FCSB: “Toţi sunt gata de luptă, de război”, a spus patronul oltenilor.

5. Victorii pentru Szocs, Samara şi Ionescu

Bernadette Szocs şi Eliza Samara s-au calificat în sferturi la dublu, la China Smash. Eduard Ionescu a obţinut şi el calificarea în optimile competiţiei care e live pe AntenaPLAY.

Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.

S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”