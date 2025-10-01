AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 1 octombrie - Antena Sport

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 1 octombrie de pe as.ro.

1. Becali vrea 3 puncte

Gigi Becali e plin de încredere înainte ca FCSB să o înfrunte pe Young Boys, în Europa League: “Trei puncte. Ce alte aşteptări?”, a spus Becali.

2. Chivu, victorii pe linie

Interul lui Cristi Chivu a obţinut o nouă victorie clară în Champions League, 3-0 cu Slavia Praga: “Sunt mândru de băieţi”, a spus antrenorul român, care a fost comparat de italieni cu Harry Potter.