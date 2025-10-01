AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 1 octombrie - Antena Sport

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 1 octombrie de pe as.ro.
1. Becali vrea 3 puncte
Gigi Becali e plin de încredere înainte ca FCSB să o înfrunte pe Young Boys, în Europa League: “Trei puncte. Ce alte aşteptări?”, a spus Becali.
2. Chivu, victorii pe linie
Interul lui Cristi Chivu a obţinut o nouă victorie clară în Champions League, 3-0 cu Slavia Praga: “Sunt mândru de băieţi”, a spus antrenorul român, care a fost comparat de italieni cu Harry Potter.
3. Varga are o nouă “perlă”
Pe AS.ro vezi care e noua “perlă” de la CFR Cluj. Neluţu Varga l-a găsit pe “următorul Louis Munteanu”: “Fără 5 milioane nu discut”, a spus patronul clujenilor.
4. Decizia lui Rotaru
Mihai Rotaru nu-şi menajează vedetele înaintea meciurilor “de foc” cu Rakow şi FCSB: “Toţi sunt gata de luptă, de război”, a spus patronul oltenilor.
5. Victorii pentru Szocs, Samara şi Ionescu
Bernadette Szocs şi Eliza Samara s-au calificat în sferturi la dublu, la China Smash. Eduard Ionescu a obţinut şi el calificarea în optimile competiţiei care e live pe AntenaPLAY.
Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.
