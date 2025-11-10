AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 10 noiembrie - Antena Sport

Închide meniul
AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 10 noiembrie

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 10 noiembrie
AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 10 noiembrie

Publicat: 10 noiembrie 2025, 17:24

Mirel Rădoi / Profimedia Images

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 10 noiembrie de pe as.ro.

Pe as.ro vezi ce a declarat Mihai Rotaru la conferinţa de presă în care i-a anunţat plecarea lui Mirel Rădoi. Antrenorul de 44 de ani şi-a încheiat al doilea mandat pe banca oltenilor.

AntenaSport Update – 10 noiembrie

1. Rădoi şi-a dat demisia

Mirel Rădoi şi-a dat demisia de la Universitatea Craiova, după înfrângerea cu UTA. “Sunt trist”, a recunoscut patronul Mihai Rotaru.

2. Avertismentul lui Becali

Gigi Becali consideră că Mihai Stoica e vinovat pentru actele de indisciplină de la FCSB: “Tu nu eşti prieten cu ei să stai la caterincă”, s-a plâns patronul roş-albaştrilor.

3. A renunţat la bani

Pe AS.ro vezi la ce sumă de bani a renunţat Mirel Rădoi pentru a pleca de la Universitatea Craiova. Antrenorul avea o clauză de reziliere de 250.000 de euro

Ţara care a început să sădească picături de ploaie în nori pentru a-şi asigura rezervele de apăŢara care a început să sădească picături de ploaie în nori pentru a-şi asigura rezervele de apă
4. Messi s-a întors pe Camp Nou

Lionel Messi a revenit pe Camp Nou. Argentinianul a păşit pentru prima oară după 4 ani pe stadionul pe care a scris istorie: “Sper ca într-o zi să revin”, le-a transmis el fanilor Barcelonei.

5. Coşmarul lui Hamilton

Visul s-a transformat în coşmar pentru Lewis Hamilton! După abandonul din Brazilia, pilotul Ferrari vrea să uite cât mai repede ce s-a întâmplat pe Interlagos: “Mă simt oribil”, a declarat britanicul.

18:19
“Nu vreau să fiu ca Ganea!” Mirel Rădoi a explicat motivul pentru care a plecat de la Universitatea Craiova
18:06
UPDATEMihai Rotaru îi caută înlocuitor lui Mirel Rădoi. Noul nume apărut pe lista patronului din Bănie
17:58
Barcelona și-a fixat prioritatea pentru perioada de transferuri din iarnă! 40 de milioane de euro
17:44
Fotbaliştii, suspectați că joacă la pariuri! Anchetă incredibilă în Liga 1
17:19
Taylor Fritz, debut cu victorie la Turneul Campionilor. Americanul, cu un pas mai aproape de semifinale
17:04
“Ai fost, ești și vei fi mereu unul dintre noi!” Mesaj emoţionant postat de club pentru Mirel Rădoi
