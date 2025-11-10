AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 10 noiembrie - Antena Sport

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 10 noiembrie de pe as.ro.
Pe as.ro vezi ce a declarat Mihai Rotaru la conferinţa de presă în care i-a anunţat plecarea lui Mirel Rădoi. Antrenorul de 44 de ani şi-a încheiat al doilea mandat pe banca oltenilor.
AntenaSport Update – 10 noiembrie
1. Rădoi şi-a dat demisia
Mirel Rădoi şi-a dat demisia de la Universitatea Craiova, după înfrângerea cu UTA. “Sunt trist”, a recunoscut patronul Mihai Rotaru.
2. Avertismentul lui Becali
Gigi Becali consideră că Mihai Stoica e vinovat pentru actele de indisciplină de la FCSB: “Tu nu eşti prieten cu ei să stai la caterincă”, s-a plâns patronul roş-albaştrilor.
3. A renunţat la bani
Pe AS.ro vezi la ce sumă de bani a renunţat Mirel Rădoi pentru a pleca de la Universitatea Craiova. Antrenorul avea o clauză de reziliere de 250.000 de euro
4. Messi s-a întors pe Camp Nou
Lionel Messi a revenit pe Camp Nou. Argentinianul a păşit pentru prima oară după 4 ani pe stadionul pe care a scris istorie: “Sper ca într-o zi să revin”, le-a transmis el fanilor Barcelonei.
5. Coşmarul lui Hamilton
Visul s-a transformat în coşmar pentru Lewis Hamilton! După abandonul din Brazilia, pilotul Ferrari vrea să uite cât mai repede ce s-a întâmplat pe Interlagos: “Mă simt oribil”, a declarat britanicul.
- AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 7 noiembrie
- AntenaSport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 6 noiembrie
- AntenaSport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 5 noiembrie
- Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 4 noiembrie
- AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 3 noiembrie