AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 12 februarie - Antena Sport

Pe as.ro vezi cele mai tari știri ale zilei de 12 februarie, de la revenirea lui Dan Petrescu în antrenorat până la declarațiile făcute în Italia de Raluca Strămăturaru.

1. Revine Petrescu

Dan Petrescu și-a anunțat revenirea în fotbal. “Mai am puțin și încep să mă antrenez”, a spus “Bursucul”. Petrescu n-a mai fost pe bancă de la umilința CFR-ului cu Hacken din play-off-ul Conference League.

2. Galațiul e în insolvență

Oțelul a intrat în insolvență. Tribunalul Galați a luat decizia după ce un fost jucător a susținut că nu și-a primit banii de la echipă. Oțelul contestă însă intrarea în insolvență și va face apel.