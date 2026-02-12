Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 12 februarie - Antena Sport

Home | Antena Sport Update | AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 12 februarie
Video

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 12 februarie

Andrei Nicolae Publicat: 12 februarie 2026, 17:13

Comentarii

Dan Petrescu, în perioada în care era antrenor la CFR / Profimedia Images

Pe as.ro vezi cele mai tari știri ale zilei de 12 februarie, de la revenirea lui Dan Petrescu în antrenorat până la declarațiile făcute în Italia de Raluca Strămăturaru.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

1. Revine Petrescu

Dan Petrescu și-a anunțat revenirea în fotbal. “Mai am puțin și încep să mă antrenez”, a spus “Bursucul”. Petrescu n-a mai fost pe bancă de la umilința CFR-ului cu Hacken din play-off-ul Conference League.

2. Galațiul e în insolvență

Oțelul a intrat în insolvență. Tribunalul Galați a luat decizia după ce un fost jucător a susținut că nu și-a primit banii de la echipă. Oțelul contestă însă intrarea în insolvență și va face apel.

Reclamă
Reclamă

3. Menajamente la FCSB

Pe as.ro afli care sunt cei trei jucători de la FCSB care nu joacă în Cupă cu Universitatea Craiova. Olteni au și ei absenții lor, Baiaram și Nsimba.

4. Tuchel continuă la Anglia

Analist: Consens Trump-Putin că nu mai au nevoie de Zelenski, de asta vor americanii alegeri în UcrainaAnalist: Consens Trump-Putin că nu mai au nevoie de Zelenski, de asta vor americanii alegeri în Ucraina
Reclamă

Thomas Tuchel a semnat prelungirea contractului cu Federația Engleză de Fotbal. Selecționerul naționalei “three lions” va rămâne pe bancă până în 2028.

5. Ultimul dans în Italia

Raluca Strămăturaru își ia adio de la Jocurile Olimpice. Sportiva de la sanie a anunțat că ediția din Italia este ultima din cariera sa.

Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui dat afară Cristiano Bergodi de la U Cluj, după comportamentul grosolan de la finalul meciului cu CFR Cluj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Un mehedinţean şi-a făcut sală de păcănele acasă. Mascaţii l-au săltat cu tot cu aparate
Observator
Un mehedinţean şi-a făcut sală de păcănele acasă. Mascaţii l-au săltat cu tot cu aparate
Liga Națiunilor 2026/2027: tragerea la sorți, urne, program și adversarii României
Fanatik.ro
Liga Națiunilor 2026/2027: tragerea la sorți, urne, program și adversarii României
18:00
VIDEOCharles Leclerc a fost cel mai rapid pilot în ziua 2 a testelor din Bahrain
18:00
LIVE TEXTDinamo – Hermannstadt 0-0. „Câinii” lui Kopic luptă pentru calificarea în sferturi
17:44
Petrolul l-a prezentat pe jucătorul cu 45 de selecții și 9 goluri la națională
17:29
Caz uluitor în Spania! Jucătorul lui Real Madrid, hărțuit de proprii colegi de vestiar: „Nu l-au acceptat”
17:09
Kylian Mbappe refuză să joace la Real Madrid! Ce l-a determinat pe francez să ia această decizie
16:55
Momente incredibile la Jocurile Olimpice! Un antrenor a fost trimis acasă din cauza consumului de alcool
Vezi toate știrile
1 Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul 2 Ştefan Baiaram ratează FCSB. Suspendare incredibilă pentru incidentul cu Dinamo 3 Dubla cu FCSB este decisivă pentru Filipe Coelho. Mihai Rotaru vrea să-l demită în caz de eşec! 4 Prima decizie luată de Comisia de Disciplină în cazul Bergodi – Cordea 5 Transfer important la FC Voluntari. Şi-au adus fundaş francez 6 Gică Hagi ar fi refuzat România. Un fost coleg din Generaţia de Aur face anunţul: “Nu vine!” Cine e selecţioner cu Turcia
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”
Ce i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la HermannstadtCe i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la Hermannstadt