AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 12 februarie - Antena Sport

Pe as.ro vezi cele mai tari știri ale zilei de 12 februarie, de la revenirea lui Dan Petrescu în antrenorat până la declarațiile făcute în Italia de Raluca Strămăturaru.
1. Revine Petrescu
Dan Petrescu și-a anunțat revenirea în fotbal. “Mai am puțin și încep să mă antrenez”, a spus “Bursucul”. Petrescu n-a mai fost pe bancă de la umilința CFR-ului cu Hacken din play-off-ul Conference League.
2. Galațiul e în insolvență
Oțelul a intrat în insolvență. Tribunalul Galați a luat decizia după ce un fost jucător a susținut că nu și-a primit banii de la echipă. Oțelul contestă însă intrarea în insolvență și va face apel.
3. Menajamente la FCSB
Pe as.ro afli care sunt cei trei jucători de la FCSB care nu joacă în Cupă cu Universitatea Craiova. Olteni au și ei absenții lor, Baiaram și Nsimba.
4. Tuchel continuă la Anglia
Thomas Tuchel a semnat prelungirea contractului cu Federația Engleză de Fotbal. Selecționerul naționalei “three lions” va rămâne pe bancă până în 2028.
5. Ultimul dans în Italia
Raluca Strămăturaru își ia adio de la Jocurile Olimpice. Sportiva de la sanie a anunțat că ediția din Italia este ultima din cariera sa.
Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.
- anglia
- dan petrescu
- fcsb
- jocurile olimpice de iarna 2026
- oțelul galați
- Raluca Strămăturaru
- thomas tuchel
- universitatea craiova
