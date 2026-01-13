AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 13 ianuarie - Antena Sport

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 13 ianuarie, de pe as.ro.

Pe as.ro vezi ce a declarat Gigi Becali despre al doilea transfer al iernii pregătit la FCSB.

AntenaSport Update 13 ianuarie

1. Nou transfer la FCSB

Gigi Becali e gata să facă un nou transfer la FCSB. Patronul campioanei aduce un înlocuitor pentru Adrian Şut: “Trimit contractul”, a spus Becali.

2. CFR Cluj îl vinde pe Hindrich