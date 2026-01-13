AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 13 ianuarie - Antena Sport

Închide meniul
AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 13 ianuarie

13 ianuarie
AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 13 ianuarie

Viviana Moraru Publicat: 13 ianuarie 2026, 17:16

Comentarii

Gigi Becali, în timpul unui interviu/ AntenaSport

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 13 ianuarie, de pe as.ro.

Pe as.ro vezi ce a declarat Gigi Becali despre al doilea transfer al iernii pregătit la FCSB.

AntenaSport Update 13 ianuarie

1. Nou transfer la FCSB

Gigi Becali e gata să facă un nou transfer la FCSB. Patronul campioanei aduce un înlocuitor pentru Adrian Şut: “Trimit contractul”, a spus Becali.

2. CFR Cluj îl vinde pe Hindrich

Otto Hindrich a plecat în Polonia pentru a semna cu Legia Varşovia. CFR Cluj va încasa 800.000 de euro în schimbul portarului român.

3. Întăriri pentru Zeljko Kopic

Pe as.ro vezi ce transfer e la un pas să facă Dinamo. Zeljko Kopic primeşte întăriri înainte de reluarea campionatului.

Vremea de mâine 14 ianuarie. Episodul de ger persistă, strat nou de zăpadă la munte. Maxime de 2 °CVremea de mâine 14 ianuarie. Episodul de ger persistă, strat nou de zăpadă la munte. Maxime de 2 °C
4. Xabi şi-a luat adio

Xabi Alonso a fost dat afară de Real Madrid şi a postat un mesaj emoţionant. Antrenorul şi-a luat adio de la clubul pe care l-a pregătit doar jumătate de sezon: “A fost o onoare”, a spus Xabi.

5. Rapid cedează la rivale

Rapid a renunţat la un jucător, înainte de reluarea Ligii 1. Claudiu Micovschi a fost cedat definitiv de giuleşteni la FC Argeş.

Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.

 

