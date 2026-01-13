AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 13 ianuarie - Antena Sport

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 13 ianuarie, de pe as.ro.
Pe as.ro vezi ce a declarat Gigi Becali despre al doilea transfer al iernii pregătit la FCSB.
AntenaSport Update 13 ianuarie
1. Nou transfer la FCSB
Gigi Becali e gata să facă un nou transfer la FCSB. Patronul campioanei aduce un înlocuitor pentru Adrian Şut: “Trimit contractul”, a spus Becali.
2. CFR Cluj îl vinde pe Hindrich
Otto Hindrich a plecat în Polonia pentru a semna cu Legia Varşovia. CFR Cluj va încasa 800.000 de euro în schimbul portarului român.
3. Întăriri pentru Zeljko Kopic
Pe as.ro vezi ce transfer e la un pas să facă Dinamo. Zeljko Kopic primeşte întăriri înainte de reluarea campionatului.
4. Xabi şi-a luat adio
Xabi Alonso a fost dat afară de Real Madrid şi a postat un mesaj emoţionant. Antrenorul şi-a luat adio de la clubul pe care l-a pregătit doar jumătate de sezon: “A fost o onoare”, a spus Xabi.
5. Rapid cedează la rivale
Rapid a renunţat la un jucător, înainte de reluarea Ligii 1. Claudiu Micovschi a fost cedat definitiv de giuleşteni la FC Argeş.
Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.
- AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 12 ianuarie
- AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 9 ianuarie
- Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 8 ianuarie
- AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 7 ianuarie
- AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 6 ianuarie