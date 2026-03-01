Şase meciuri amânate în Liga Campionilor Asiei şi Liga Campionilor Asiei 2 din cauza războiului din Orient! Anunţul AFC - Antena Sport

Închide meniul
Şase meciuri amânate în Liga Campionilor Asiei şi Liga Campionilor Asiei 2 din cauza războiului din Orient! Anunţul AFC

Alex Masgras Publicat: 1 martie 2026, 17:16

Comentarii
Steag cu logoul Ligii Campionilor Asiei 2 / Profimedia

Războiul din Orient are efecte şi asupra fotbalului. Liga Campionilor Asiei şi Liga Campionilor Asiei 2, competiţii care se văd LIVE în AntenaPLAY, sunt afectate din cauza bombardamentelor din zona. Iranienii au ripostat, după Iranul a fost atacat de SUA şi Israel.

Toate meciurile din Conferinţa de Vest ale celor două competiţii care urmau să se dispute săptămâna viitoare, în perioada 2-4 martie, au fost amânate de AFC din motive de siguranţă. Astfel, singurele partide care se vor juca săptămâna viitoare sunt cele din Conferinţa de Est. Momentan nu se ştie când se vor juca meciurile amânate.

Toate detaliile despre războiul din Orientul Mijlociu sunt pe observatornews.ro!

Meciurile amânate din Liga Campionilor Asiei şi Liga Campionilor Asiei 2

Este vorba despre meciurile din manşa tur a optimilor de finală ale Ligii Campionilor Asiei, dar şi de manşa tur a meciurilor din sferturile de finală ale Ligii Campionilor Asiei.

Meciurile amânate din Liga Campionilor Asiei

  • Shabab Al Ahli – Tractor
  • Al Duhail – Al Ahli Saudi
  • Al Wahda – Al Ittihad
  • Al Sadd – Al Hilal

Meciurile amânate din Liga Campionilor Asiei 2

  • Al Ahli – Al Huissein
  • Al Wasl – Al Nassr

În Liga Campionilor Asiei se vor juca, potrivit programului, următoarele meciuri. Toate partidele sunt LIVE în AntenaPLAY

3 martie

  • Melbourne City FC – Buriram United (09:45)
  • Gangwon FC – FC Machida Zelvia (12:00)

4 martie

  • FC Seoul – Vissel Kobe (12:00)
  • Johor – Sanfrecce Hiroshima (14:15)

10 martie

  • Machida Zelvia – Gangwon (12:00)
  • Buriram United – Melbourne City (14:15)

11 martie

  • Vissel Kobe – FC Seoul (12:00)
  • Sanfrecce Hiroshima – Johor (12:00)

În Liga Campionilor Asiei 2 se vor juca, potrivit programului, următoarele meciuri. Toate partidele sunt LIVE în AntenaPLAY

4 martie

  • Gamba Osaka – Ratchaburi (12:00)

5 martie

  • Bangkok United – Tampines Rovers (14:15)

11 martie

  • Ratchaburi – Gamba Osaka (14:15)

12 martie

  • Tampines Rovers – Bangkok United (14:15)
