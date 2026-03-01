Şase meciuri amânate în Liga Campionilor Asiei şi Liga Campionilor Asiei 2 din cauza războiului din Orient! Anunţul AFC - Antena Sport

Războiul din Orient are efecte şi asupra fotbalului. Liga Campionilor Asiei şi Liga Campionilor Asiei 2, competiţii care se văd LIVE în AntenaPLAY, sunt afectate din cauza bombardamentelor din zona. Iranienii au ripostat, după Iranul a fost atacat de SUA şi Israel.
Toate meciurile din Conferinţa de Vest ale celor două competiţii care urmau să se dispute săptămâna viitoare, în perioada 2-4 martie, au fost amânate de AFC din motive de siguranţă. Astfel, singurele partide care se vor juca săptămâna viitoare sunt cele din Conferinţa de Est. Momentan nu se ştie când se vor juca meciurile amânate.
Toate detaliile despre războiul din Orientul Mijlociu sunt pe observatornews.ro!
Meciurile amânate din Liga Campionilor Asiei şi Liga Campionilor Asiei 2
Este vorba despre meciurile din manşa tur a optimilor de finală ale Ligii Campionilor Asiei, dar şi de manşa tur a meciurilor din sferturile de finală ale Ligii Campionilor Asiei.
Meciurile amânate din Liga Campionilor Asiei
- Shabab Al Ahli – Tractor
- Al Duhail – Al Ahli Saudi
- Al Wahda – Al Ittihad
- Al Sadd – Al Hilal
Meciurile amânate din Liga Campionilor Asiei 2
- Al Ahli – Al Huissein
- Al Wasl – Al Nassr
În Liga Campionilor Asiei se vor juca, potrivit programului, următoarele meciuri. Toate partidele sunt LIVE în AntenaPLAY
3 martie
- Melbourne City FC – Buriram United (09:45)
- Gangwon FC – FC Machida Zelvia (12:00)
4 martie
- FC Seoul – Vissel Kobe (12:00)
- Johor – Sanfrecce Hiroshima (14:15)
10 martie
- Machida Zelvia – Gangwon (12:00)
- Buriram United – Melbourne City (14:15)
11 martie
- Vissel Kobe – FC Seoul (12:00)
- Sanfrecce Hiroshima – Johor (12:00)
În Liga Campionilor Asiei 2 se vor juca, potrivit programului, următoarele meciuri. Toate partidele sunt LIVE în AntenaPLAY
4 martie
- Gamba Osaka – Ratchaburi (12:00)
5 martie
- Bangkok United – Tampines Rovers (14:15)
11 martie
- Ratchaburi – Gamba Osaka (14:15)
12 martie
- Tampines Rovers – Bangkok United (14:15)
- Programul optimilor de finală ale Ligii Campionilor Asiei (2-4 şi 9-11 martie). Toate meciurile sunt LIVE în AntenaPLAY
- Al Gharafa – Tractor 0-2. Florinel Coman, eliminat din Liga Campionilor Asiei. Prestație modestă pentru român
- Final dramatic în Liga Campionilor Asiei! Seoul a condus tot meciul, dar Hiroshima a înscris de două ori în prelungiri
- Un fost fundaș de la FCSB, autogol după o gafă uluitoare a portarului. Fază de cascadorii râsului
- Bangkok United – Macarthur FC 2-0, în Liga Campionilor Asiei 2. Rivaldinho a ieșit accidentat în prima repriză