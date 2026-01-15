AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 15 ianuarie - Antena Sport

Pe as.ro vezi cele mai tari știri ale zilei de 15 ianuarie, de la răspunsul dat de Cîrjan pentru Metalist 1925 Harkov până la decizia luată de Real Madrid după eliminarea din Cupa Spaniei.
1. Cîrjan a spus “nu”
Cătălin Cîrjan a refuzat oferta primită de la Metalist Harkov. Echipa din prima ligă a Ucrainei punea pe masă un salariu de 60.000 de euro pentru căpitanul lui Dinamo.
2. Amintiri din copilărie
Cristi Chivu a explicat gestul făcut după golul victoriei cu Lecce. “Îmi amintesc băiețelul de 7 ani”, a spus antrenorul după ce a sprintat să îl ia în brațe pe Pio Esposito.
3. Ca la noi la nimeni
Pe as.ro afli cum un jucător a semnat din greșeală cu o echipă din Liga 1, în timp ce el a plecat să joace în altă țară. Clubul l-a așteptat în România și în cantonament.
4. Final de drum
Jaqueline Cristian a fost eliminată în sferturi la Adelaide. Românca a pierdut după 3 ore contra australiencei Kimberly Birrell. Pentru Jaqueline urmează aventura de la Australian Open.
5. Real nu stă la discuții
Real Madrid îi caută deja înlocuitor lui Arbeloa. Antrenorul a debutat dezastruos și a fost eliminat din Cupa Spaniei de Albacete, echipă de liga a doua.
Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.
- alvaro arbeloa
- catalin cîrjan
- cristi chivu
- csikszereda
- dinamo
- jaqueline cristian
- metalist 1925 harkov
- pio esposito
- real madrid
- WTA Adelaide
- AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 14 ianuarie
- AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 13 ianuarie
- AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 12 ianuarie
- AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 9 ianuarie
- Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 8 ianuarie