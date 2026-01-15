Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 15 ianuarie - Antena Sport

Home | Antena Sport Update | AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 15 ianuarie
Video

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 15 ianuarie

Andrei Nicolae Publicat: 15 ianuarie 2026, 17:12

Comentarii

Cătălin Cîrjan, în timpul unui meci / Sport Pictures

Pe as.ro vezi cele mai tari știri ale zilei de 15 ianuarie, de la răspunsul dat de Cîrjan pentru Metalist 1925 Harkov până la decizia luată de Real Madrid după eliminarea din Cupa Spaniei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

1. Cîrjan a spus “nu”

Cătălin Cîrjan a refuzat oferta primită de la Metalist Harkov. Echipa din prima ligă a Ucrainei punea pe masă un salariu de 60.000 de euro pentru căpitanul lui Dinamo.

2. Amintiri din copilărie

Cristi Chivu a explicat gestul făcut după golul victoriei cu Lecce. “Îmi amintesc băiețelul de 7 ani”, a spus antrenorul după ce a sprintat să îl ia în brațe pe Pio Esposito.

Reclamă
Reclamă

3. Ca la noi la nimeni

Pe as.ro afli cum un jucător a semnat din greșeală cu o echipă din Liga 1, în timp ce el a plecat să joace în altă țară. Clubul l-a așteptat în România și în cantonament.

4. Final de drum

Vreţi să locuiţi într-un castel din Franţa? Visul poate deveni realitate la un preţ de apartament în PopeştiVreţi să locuiţi într-un castel din Franţa? Visul poate deveni realitate la un preţ de apartament în Popeşti
Reclamă

Jaqueline Cristian a fost eliminată în sferturi la Adelaide. Românca a pierdut după 3 ore contra australiencei Kimberly Birrell. Pentru Jaqueline urmează aventura de la Australian Open.

5. Real nu stă la discuții

Real Madrid îi caută deja înlocuitor lui Arbeloa. Antrenorul a debutat dezastruos și a fost eliminat din Cupa Spaniei de Albacete, echipă de liga a doua.

Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga partida dintre FC Argeş şi FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Unde poți cumpăra o insulă la prețul unei garsoniere din București. Avertisment pentru cumpărători
Observator
Unde poți cumpăra o insulă la prețul unei garsoniere din București. Avertisment pentru cumpărători
Cu ce echipă de fotbal ține, de fapt, Nicușor Dan. Președintele României a recunoscut un singur lucru
Fanatik.ro
Cu ce echipă de fotbal ține, de fapt, Nicușor Dan. Președintele României a recunoscut un singur lucru
16:55
UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Chelsea a renunțat la un jucător de 21 de ani
16:55
OFICIAL | Rapid l-a prezentat pe Robert Sălceanu: „E cel mai frumos cadou”
16:45
Transferul lui Lisav Eissat a picat! Veste excelentă pentru Dinamo
16:41
Alarmă la FCSB. Gigi Becali a făcut anunțul despre Andre Duarte: “I-am dat la FIFA”
16:22
Campionul cu FCSB este rapidist! Cum a ajuns să semneze cu marea rivală a giuleştenilor: “Nu a fost nicio cursă”
16:21
Marius Marin are zilele numărate la Pisa. Ce soluție are internaționalul român
Vezi toate știrile
1 Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii” 2 UPDATECe rol va avea Ilie Dumitrescu la FRF. În ce proiect se implică. A fost prezentat oficial 3 Lovitură pentru FCSB. Un jucător s-a accidentat și a părăsit de urgență cantonamentul din Antalya 4 Lovitură pentru Mihai Rotaru şi Universitatea Craiova. Transferul a fost anunţat oficial 5 Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham 6 Transfer surpriză pe care Şucu îl face la Rapid. Vine rapidistul care a jucat la FCSB şi Dinamo
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”
Mirel Rădoi revine pe bancă! Lovitură de proporții dată de fostul tehnician al CraioveiMirel Rădoi revine pe bancă! Lovitură de proporții dată de fostul tehnician al Craiovei
Gigi Becali face transferul iernii în fotbalul românesc. Adrian Şut pleacă de la FCSBGigi Becali face transferul iernii în fotbalul românesc. Adrian Şut pleacă de la FCSB