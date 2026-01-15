AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 15 ianuarie - Antena Sport

Pe as.ro vezi cele mai tari știri ale zilei de 15 ianuarie, de la răspunsul dat de Cîrjan pentru Metalist 1925 Harkov până la decizia luată de Real Madrid după eliminarea din Cupa Spaniei.

1. Cîrjan a spus “nu”

Cătălin Cîrjan a refuzat oferta primită de la Metalist Harkov. Echipa din prima ligă a Ucrainei punea pe masă un salariu de 60.000 de euro pentru căpitanul lui Dinamo.

2. Amintiri din copilărie

Cristi Chivu a explicat gestul făcut după golul victoriei cu Lecce. “Îmi amintesc băiețelul de 7 ani”, a spus antrenorul după ce a sprintat să îl ia în brațe pe Pio Esposito.