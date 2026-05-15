Cristi Chivu a dat lovitura: 150 de milioane de euro! Veste uriașă primită de antrenorul român

Cristi Chivu a cucerit cupa și campionatul la primul său sezon pe banca celor de la Inter, iar conducerea este decisă să îi ofere tot suporterul necesar pentru consolidarea echipei.

Din acest motiv, aceștia vor să îi ofere antrenorului român un buget pentru transferuri de aproximativ 150 de milioane de euro, anunță presa din Italia.

După eliminarea rușinoasă din UEFA Champions League, Cristi Chivu a reușit să aducă două trofee în vitrina celor de la Inter, la sezonul de debut pe banca grupării italiene.

Conducerea este convinsă că antrenorul a fost alegerea potrivită, motiv pentru care pregătesc un buget uriaș pentru transferuri în această vară. Concret, Calcio Mercato precizează că tehnicianul va avea la dispoziție 150 de milioane de euro pentru noi achiziții.

Tarik Muharemovic ar fi deja ca și transferat de Inter, dar Chivu mai așteaptă întăriri și pe alte posturi. Moussa Diaby ar fi o altă variantă care să întărească linia ofensivă.