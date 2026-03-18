AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 18 martie

Pe as.ro vezi cele mai tari știri ale zilei de 18 martie, de la realegerea lui Răzvan Burleanu în funcția de președinte FRF până la calificarea Soranei Cîrstea în turul 2 de la Miami.
1. Răzvan Burleanu, reales en-fanfare
Răzvan Burleanu a câștigat al patrulea mandat de președinte la Federația Română de Fotbal. Acesta l-a învins fără emoții pe contracandidatul Ilie Drăgan. 258 de voturi din 264 a primit Burleanu.
2. Scandal cât Casa Fotbalului
Ilie Drăgan a făcut scandal la alegerile FRF. Contracandidatul lui Burleanu și-a ținut discursul în mijlocul membrilor, însă nimeni nu l-a băgat în seamă. “Dictatură”, a spus Ilie Drăgan despre cele întâmplate.
3. Decizia lui Pintilii
Pe as.ro vezi ce a spus Mihai Pintilii despre o revenire la FCSB. Fostul jucător și-a dat demisia din rolul de secund la pachet cu Charalambous.
4. Senegal nu renunță
Senegalul a anunțat că va face apel la TAS după ce a pierdut la masa verde Cupa Africii. Maroc a fost declarată câștigătoare după finala cu scandal câștigată pe teren de “leii din Teranga”.
5. Sorana merge mai departe
Sorana Cîrstea s-a calificat în turul secund la Miami, după ce a învins-o în două seturi pe Shuai Zhang. Viitoarea adversară a româncei va fi Linda Noskova, locul 13 mondial.
Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.
- alegeri frf
- Cupa Africii pe Natiuni 2025
- fcsb
- Ilie Dragan
- maroc
- mihai pintilii
- răzvan burleanu
- senegal
- sorana cirstea
- wta miami
