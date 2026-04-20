AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 20 aprilie

Publicat: 20 aprilie 2026, 17:20

Gică Hagi, înaintea unui meci - Sport Pictures

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 20 aprilie, de pe site-ul as.ro.

Pe as.ro vezi ce a declarat Gică Hagi, în conferinţa de prezentare la naţională. “Regele” e noul selecţioner al României.

1. Hagi, noul selecţioner

Gică Hagi a fost prezentat oficial ca selecţioner al României: “E o mare provocare să pot face o ţară fericită”. “Regele” a semnat un contract pe 4 ani cu FRF: “M-am născut să câştig, nu să exist”, a mai spus Hagi.

2. Becali a confirmat oferta lui Rădoi

Gigi Becali a confirmat faptul că Mirel Rădoi a primit o ofertă tentantă de la Gaziantep. Antrenorul încă nu şi-a dat acordul pentru plecarea de la FCSB: “Sunt mai tare decât turcaleţii”, a spus Becali.

3. Staff-ul “Regelui”

Pe as.ro vezi cine va face parte din staff-ul lui Gică Hagi la naţională. Două nume importante sar din schemă după venirea “Regelui”.

4. Hagi şi-a stabilit obiectivul

Gică Hagi şi-a anunţat obiectivele la echipa naţională. Vrea să câştige grupa de Liga Naţiunilor, înainte să califice România la EURO 2028: “Încercăm să devenim cei mai buni”, a transmis fostul jucător.

5. Angelescu a răbufnit

Victor Angelescu a răbufnit şi cerut măsuri de urgenţă, după bannerele rasiste afişate de fanii Universităţii Craiova, la derby-ul cu Rapid: “E inacceptabil aşa ceva”, a spus preşedintele giuleştenilor.

Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.

Cine este câștigătorul celui mai mare premiu din istoria Loteriei Române. A ridicat peste 12 milioane de euro
