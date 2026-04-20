AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 20 aprilie

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 20 aprilie, de pe site-ul as.ro.
Pe as.ro vezi ce a declarat Gică Hagi, în conferinţa de prezentare la naţională. “Regele” e noul selecţioner al României.
1. Hagi, noul selecţioner
Gică Hagi a fost prezentat oficial ca selecţioner al României: “E o mare provocare să pot face o ţară fericită”. “Regele” a semnat un contract pe 4 ani cu FRF: “M-am născut să câştig, nu să exist”, a mai spus Hagi.
2. Becali a confirmat oferta lui Rădoi
Gigi Becali a confirmat faptul că Mirel Rădoi a primit o ofertă tentantă de la Gaziantep. Antrenorul încă nu şi-a dat acordul pentru plecarea de la FCSB: “Sunt mai tare decât turcaleţii”, a spus Becali.
3. Staff-ul “Regelui”
Pe as.ro vezi cine va face parte din staff-ul lui Gică Hagi la naţională. Două nume importante sar din schemă după venirea “Regelui”.
4. Hagi şi-a stabilit obiectivul
Gică Hagi şi-a anunţat obiectivele la echipa naţională. Vrea să câştige grupa de Liga Naţiunilor, înainte să califice România la EURO 2028: “Încercăm să devenim cei mai buni”, a transmis fostul jucător.
5. Angelescu a răbufnit
Victor Angelescu a răbufnit şi cerut măsuri de urgenţă, după bannerele rasiste afişate de fanii Universităţii Craiova, la derby-ul cu Rapid: “E inacceptabil aşa ceva”, a spus preşedintele giuleştenilor.
