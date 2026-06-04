Povestea celui mai tânăr jucător care a jucat la Mondiale, la 17 ani și 41 de zile, dar s-a retras la 26

Cel mai tânăr fotbalist care a evoluat vreodată la Cupa Mondială vine dintr-o țară care nu e neapărat obișnuită cu turneele finale: Irlanda de Nord. În 1982, selecționerul Billy Bingham l-a inclus în lotul pentru Mondialul din Spania pe un anume Norman Whiteside, de numai 17 ani, chit că mijlocașul ofensiv nu avea decât două meciuri jucate la seniori.

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„Nici măcar nu semnasem contractul de profesionist. Câștigam 16 lire pe săptămână când am plecat la Mondial”, își amintea nord-irlandezul, într-o discuție cu site-ul FIFA. Ce e drept, Whiteside crescuse la Manchester United și se anunța drept un mare talent al generației sale. Mai ales că omul care îl descoperise, Bob Bishop, era cel care îl ochise cu ani în urmă și pe legendarul George Best.

Titular la Mondial la 17 ani și 41 de zile

Pe 17 iunie 1982, la meciul de debut al Irlandei de Nord, cu Iugoslavia, Norman Whiteside a fost trimis titular. Avea 17 ani și 41 de zile și dobora astfel recordul deținut de însuși Pelé, care jucase la 17 ani și 234 de zile la Mondialul din 1958. Meciul s-a încheiat 0-0, Whiteside a primit un cartonaș galben, dar ce a fost mai frumos a urmat la final.

Pelé i-a trimis un mesaj puștiului din Irlanda de Nord. „Mi-a zis: ‘Sper să ai la fel de mult succes ca mine la Mondiale.’ Asta m-a făcut să râd, m-am gândit că da, sigur voi avea eu șansa de a câștiga trei Cupe Mondiale. Dar a fost incredibil din punct de vedere al publicității. La hotel, am fost asaltat de fani cum s-a întâmplat, mai târziu, cu Beckham la LA Galaxy”, a povestit Whiteside, peste ani.

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