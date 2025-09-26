AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 26 septembrie - Antena Sport

Închide meniul
Antena
AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 26 septembrie

Publicat: 26 septembrie 2025, 17:30 / Actualizat: 26 septembrie 2025, 22:02

Mircea Lucescu, pe banca naţionalei/ Profimedia

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 26 septembrie, de pe AS.ro.

Pe AS.ro vezi ce au declarat Gigi Becali şi Mircea Lucescu, după ce FCSB a învins-o cu 1-0 pe Go Ahead Eagles, în grupa de Europa League.

AntenaSport Update 26 septembrie

1. Lucescu l-a felicitat pe Becali

Gigi Becali a fost felicitat de Mircea Lucescu după victoria FCSB-ului cu Go Ahead Eagles din Europa League: “De mult nu am mai văzut o echipă care să se sacrifice atât”, a spus selecţionerul.

2. FCSB, peste PAOK şi Ferencvaros

FCSB are 53% şanse să treacă de grupa de Europa League, după debutul cu dreptul. Campioana se clasează peste PAOK şi Ferencvaros în privinţa şanselor de calificare în “primăvara europeană”.

3. “Pariul” lui Lucescu

Pe AS.ro vezi ce jucător vrea Mircea Lucescu să debuteze la naţională în amicalul cu Moldova: “Îşi doreşte enorm să joace pentru România”, a spus “Il Luce”.

Câmp din Bucureşti, transformat în 10 ani în zonă cu blocuri de lux. Apartamentele de 2 camere la 200.000 EURO
4. Blănuţă rămâne la Kiev

Vladislav Blănuţă rămâne la Dinamo Kiev, după scandalul uriaş provocat în Ucraina: “Alte opţiuni nu sunt luate în discuţie”, a dezvăluit Igor Surkis, preşedintele ucrainenilor.

5. Busquets se retrage

Sergio Busquets şi-a anunţat retragerea. Mijlocaşul ajuns la 37 de ani a primit un mesaj emoţionant din partea fostului rival, Sergio Ramos: “Eşti definiţia a ceea ce înseamnă să fii excepţional”, a spus fundaşul.

