AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 26 septembrie - Antena Sport

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 26 septembrie, de pe AS.ro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pe AS.ro vezi ce au declarat Gigi Becali şi Mircea Lucescu, după ce FCSB a învins-o cu 1-0 pe Go Ahead Eagles, în grupa de Europa League.

AntenaSport Update 26 septembrie

1. Lucescu l-a felicitat pe Becali

Gigi Becali a fost felicitat de Mircea Lucescu după victoria FCSB-ului cu Go Ahead Eagles din Europa League: “De mult nu am mai văzut o echipă care să se sacrifice atât”, a spus selecţionerul.

2. FCSB, peste PAOK şi Ferencvaros