AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 29 august - Antena Sport

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 29 august

Publicat: 29 ianuarie 2026, 17:30

Gigi Becali, în timpul unui meci - Sport Pictures

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 29 august, de pe as.ro.

Pe as.ro vezi ce a declarat portarul Trubin al lui Benfica, după ce a marcat la ultima fază a meciului cu Real Madrid şi şi-a calificat echipa în play-off-ul pentru optimi din Champions League.

AntenaSport Update 29 august

1. Becali ameninţă

Ajuns pe locul 11 cu FCSB, Gigi Becali le ameninţă pe rivalele de pe primele locuri: “Vom intra în play-off şi le vor sări fulgii tuturor”, a declarat patronul campioanei.

2. Trubin, “erou” la Benfica

Portarul Trubin a calificat-o pe Benfica în play-off-ul Champions League cu golul marcat la ultima fază a meciului cu Real Madrid: “A fost un moment de nebunie”, a spus Trubin.

3. Transferul carierei pentru Baiaram

Pe AS.ro vezi ce echipă din Bundesliga îl vrea pe Ştefan Baiaram. Ar fi transferul carierei pentru starul Universităţii Craiova.

Toţi caută aur și argint, dar o "mină monstru" din SUA ascunde metalul pe care îl vrea întreaga lumeToţi caută aur și argint, dar o "mină monstru" din SUA ascunde metalul pe care îl vrea întreaga lume
4. Dinamo, cu gândul la titlu

Andrei Nicolescu are primele de titlu pregătite la Dinamo. E convins că Zeljko Kopic se gândeşte la primul loc: “Îl simt, crede şi el asta”, a spus preşedintele “câinilor”.

5. Finală “de foc” la Melbourne

Aryna Sabalenka şi Elena Rybakina se vor lupta pentru marele trofeu de la Australian Open. Se va reedita finala din 2023, care la momentul respectiv a fost câştigată de bielorusă.

Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.

