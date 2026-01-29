AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 29 august - Antena Sport

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 29 august, de pe as.ro.

Pe as.ro vezi ce a declarat portarul Trubin al lui Benfica, după ce a marcat la ultima fază a meciului cu Real Madrid şi şi-a calificat echipa în play-off-ul pentru optimi din Champions League.

AntenaSport Update 29 august

1. Becali ameninţă

Ajuns pe locul 11 cu FCSB, Gigi Becali le ameninţă pe rivalele de pe primele locuri: “Vom intra în play-off şi le vor sări fulgii tuturor”, a declarat patronul campioanei.

2. Trubin, “erou” la Benfica