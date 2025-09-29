AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 29 septembrie - Antena Sport

Închide meniul
AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 29 septembrie

Publicat: 29 septembrie 2025, 16:51

Comentarii

Gigi Becali / Hepta

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 29 septembrie, de pe as.ro.

Pe as.ro vezi ce a declarat Gigi Becali despre Alexandru Stoian. Patronul campioanei l-a lăudat pe tânărul atacant după victoria cu Oţelul, scor 1-0.

AntenaSport Update 29 septembrie

1. Becali are o nouă “perlă”

Gigi Becali are o nouă “perlă” la FCSB, după victoria cu Oţelul. Patronul campioanei vrea să dea lovitura cu Alexandru Stoian: “Îl văd, are tupeu mare, are fizic de atacant”, a spus Becali.

2. Probleme pentru Drăguş

Denis Drăguş e în continuare incert pentru meciul cu Austria, care e pe Antena 1 şi pe AntenaPLAY pe 12 octombrie: “Am izbucnit în plâns când m-am accidentat, gândul era la acest meci”, a spus atacantul naţionalei.

3. Kovacs, în Champions League

Pe AS.ro vezi la ce meci din Champions League a fost delegat Istvan Kovacs. Românul bifează a doua delegare la rând, după ce etapa trecută a fost la centru în Olympiacos – Pafos.

Un preot italian antimafia, țintă a Camorrei. A primit un glonț înfășurat într-o batistă, în timpul slujbeiUn preot italian antimafia, țintă a Camorrei. A primit un glonț înfășurat într-o batistă, în timpul slujbei
4. Tensiuni la Napoli

Au apărut primele tensiuni la Napoli, după eşecul cu AC Milan. Kevin de Bruyne s-a enervat când a fost schimbat de Antonio Conte, iar antrenorul a replicat: “Şi-a găsit persoana greşită”.

5. Eduard Ionescu, victoria carierei

Eduard Ionescu a obţinut un succes uriaş la China Smash, live pe AntenaPLAY. Românul l-a învins pe Alexis Lebrun, campionul european en-titre şi medaliatul cu bronz la Jocurile Olimpice de la Paris.

Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.

