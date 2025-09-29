AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 29 septembrie - Antena Sport

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 29 septembrie, de pe as.ro.

Pe as.ro vezi ce a declarat Gigi Becali despre Alexandru Stoian. Patronul campioanei l-a lăudat pe tânărul atacant după victoria cu Oţelul, scor 1-0.

AntenaSport Update 29 septembrie

1. Becali are o nouă “perlă”

Gigi Becali are o nouă “perlă” la FCSB, după victoria cu Oţelul. Patronul campioanei vrea să dea lovitura cu Alexandru Stoian: “Îl văd, are tupeu mare, are fizic de atacant”, a spus Becali.

2. Probleme pentru Drăguş