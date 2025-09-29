AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 29 septembrie - Antena Sport

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 29 septembrie, de pe as.ro.
Pe as.ro vezi ce a declarat Gigi Becali despre Alexandru Stoian. Patronul campioanei l-a lăudat pe tânărul atacant după victoria cu Oţelul, scor 1-0.
AntenaSport Update 29 septembrie
1. Becali are o nouă “perlă”
Gigi Becali are o nouă “perlă” la FCSB, după victoria cu Oţelul. Patronul campioanei vrea să dea lovitura cu Alexandru Stoian: “Îl văd, are tupeu mare, are fizic de atacant”, a spus Becali.
2. Probleme pentru Drăguş
Denis Drăguş e în continuare incert pentru meciul cu Austria, care e pe Antena 1 şi pe AntenaPLAY pe 12 octombrie: “Am izbucnit în plâns când m-am accidentat, gândul era la acest meci”, a spus atacantul naţionalei.
3. Kovacs, în Champions League
Pe AS.ro vezi la ce meci din Champions League a fost delegat Istvan Kovacs. Românul bifează a doua delegare la rând, după ce etapa trecută a fost la centru în Olympiacos – Pafos.
4. Tensiuni la Napoli
Au apărut primele tensiuni la Napoli, după eşecul cu AC Milan. Kevin de Bruyne s-a enervat când a fost schimbat de Antonio Conte, iar antrenorul a replicat: “Şi-a găsit persoana greşită”.
5. Eduard Ionescu, victoria carierei
Eduard Ionescu a obţinut un succes uriaş la China Smash, live pe AntenaPLAY. Românul l-a învins pe Alexis Lebrun, campionul european en-titre şi medaliatul cu bronz la Jocurile Olimpice de la Paris.
Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.
- AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 26 septembrie
- AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 25 septembrie
- AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 24 septembrie
- AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 22 septembrie
- AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 19 septembrie