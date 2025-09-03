AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 3 septembrie - Antena Sport

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 3 septembrie, de pe as.ro.
Pe as.ro vezi toate detaliile legate de transferul lui Ianis Hagi la Alanyaspor. Internaţionalul român şi-a găsit echipă, după ce a rămas liber de contract la finalul stagiunii trecute.
AntenaSport Update 3 septembrie
1. Ianis Hagi, la Alanyaspor
“Telenovela” transferului lui Ianis Hagi e la final. Fiul “Regelui” a ajuns deja în Turcia pentru a semna cu Alanyaspor: “A acceptat mutarea”, au anunţat turcii.
2. Blănuţă, vândut de Mititelu
Vladislav Blănuţă a fost transferat de Dinamo Kiev de la FCU Craiova. Adrian Mititelu a încasat 2,6 milioane de euro în schimbul atacantului de 23 de ani.
3. Bîrligea, la Marijana
Pe AS.ro vezi când revine Daniel Bîrligea pe teren la FCSB. Atacantul a plecat să se trateze la “vraciul” Marijana, după accidentarea din meciul cu CFR Cluj.
4. Veste uriaşă despre Drăguşin
Antrenorul lui Tottenham a anunţat că Radu Drăguşin e gata să revină la antrenamente: “Se va alătura echipei într-o săptămână”, a spus Thomas Frank, despre fundaşul naţionalei.
5. Ferarri, omagiu pentru Lauda
Ferrari îi aduce un omagiu lui Niki Lauda la Monza şi monoposturile lui Leclerc şi Hamilton şi-au schimbat culorile. Cursa din Italia va fi duminică, de la 15:45, pe Antena 1 şi AntenaPLAY.
