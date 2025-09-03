Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 3 septembrie - Antena Sport

Home | Antena Sport Update | AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 3 septembrie
Video

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 3 septembrie

Publicat: 3 septembrie 2025, 17:23

Comentarii

Ianis Hagi, în timpul unui meci / Profimedia Images

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 3 septembrie, de pe as.ro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pe as.ro vezi toate detaliile legate de transferul lui Ianis Hagi la Alanyaspor. Internaţionalul român şi-a găsit echipă, după ce a rămas liber de contract la finalul stagiunii trecute.

AntenaSport Update 3 septembrie

1. Ianis Hagi, la Alanyaspor

“Telenovela” transferului lui Ianis Hagi e la final. Fiul “Regelui” a ajuns deja în Turcia pentru a semna cu Alanyaspor: “A acceptat mutarea”, au anunţat turcii.

2. Blănuţă, vândut de Mititelu

Reclamă
Reclamă

Vladislav Blănuţă a fost transferat de Dinamo Kiev de la FCU Craiova. Adrian Mititelu a încasat 2,6 milioane de euro în schimbul atacantului de 23 de ani.

3. Bîrligea, la Marijana

Pe AS.ro vezi când revine Daniel Bîrligea pe teren la FCSB. Atacantul a plecat să se trateze la “vraciul” Marijana, după accidentarea din meciul cu CFR Cluj.

Analist: Acordurile lui Putin cu China sunt un pansament, dar nu vindecă dependenţa sa toxică de războiAnalist: Acordurile lui Putin cu China sunt un pansament, dar nu vindecă dependenţa sa toxică de război
Reclamă

4. Veste uriaşă despre Drăguşin

Antrenorul lui Tottenham a anunţat că Radu Drăguşin e gata să revină la antrenamente: “Se va alătura echipei într-o săptămână”, a spus Thomas Frank, despre fundaşul naţionalei.

5. Ferarri, omagiu pentru Lauda

Ferrari îi aduce un omagiu lui Niki Lauda la Monza şi monoposturile lui Leclerc şi Hamilton şi-au schimbat culorile. Cursa din Italia va fi duminică, de la 15:45, pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce pronostic dai pentru România - Canada?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
ANAF scoate la vânzare o casă cu două etaje şi un teren de 250mp, în Sibiu. Preţul cerut
Observator
ANAF scoate la vânzare o casă cu două etaje şi un teren de 250mp, în Sibiu. Preţul cerut
„Îmi pun mari semne de întrebare!”. Marius Șumudică, îngrijorat de ce se întâmplă la FCSB
Fanatik.ro
„Îmi pun mari semne de întrebare!”. Marius Șumudică, îngrijorat de ce se întâmplă la FCSB
17:37
Lovitură pentru Costin Curelea! Un jucător a părăsit lotul naționalei U21
17:26
Veste cruntă pentru un fotbalist de la Dinamo! Zeljko Kopic l-a anunțat să-și caute echipă
17:18
Victor Angelescu, detalii despre un jucător dorit de Rapid: “Suntem în negocieri”
17:00
Gigi Becali pregătește o lovitură în mercato! Vrea să aducă la FCSB un fundaș din Bundesliga!
16:36
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”
16:26
McLaren a „pus ochii” pe Mick Schumacher! Se pregătește o lovitură în World Endurance Championship
Vezi toate știrile
1 Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară” 2 Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: “Ruşine pentru numele Hagi” 3 Lovitură de proporţii pentru Adrian Mititelu. Cât va încasa după transferul lui Blănuţă, făcut în ultima secundă 4 Mihai Rotaru a reacționat după transferul lui Adrian Rus la Craiova. Replică pentru Gigi Becali 5 Florinel Coman a revenit! Românul, pasă de gol la primul meci ca titular al sezonului 6 “Am vorbit cu Gigi Becali!” FCSB vrea să dea lovitura pe final de mercato: “Aşteptăm răspunsul lui Benfica”
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut
Varga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis MunteanuVarga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu