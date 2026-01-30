AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 30 ianuarie - Antena Sport

Pe AS.ro poţi citi cele mai tari ştiri ale zilei, de la reacţia lui Gigi Becali după ce Elias Charalambous i-a făcut “papagali” pe contestatari, la semifinala incredibilă dintre Alcaraz şi Zverev, cea mai lungă din istoria Australian Open.
Becali îl apără pe Charalambous
Becali i-a luat apărarea lui Charalambous după ce antrenorul FCSB-ului i-a făcut “papagali” pe contestatari. “A răbdat, dar a dat şi el o palmă. A făcut-o elegant”, a spus Becali.
Răzvan Lucescu, duel cu Ionuţ Radu
PAOK a picat cu echipa lui Ionuţ Radu, Celta, în play-off-ul Europa League. Meciurile se dispută pe 19 şi 26 februarie.
Plecare de la Farul
Tot de pe AS.ro afli ce jucător a plecat de la Farul. Constănţenii îl aşteaptă să semneze pe Denis Alibec.
Hagi, aşteptat la naţională
Giovanni Becali vrea să negocieze venirea lui Gică Hagi pe banca naţionalei. “Mă duc să vorbesc cu FRF”, a propus impresarul.
Cea mai lungă semifinală
Carlos Alcaraz s-a calificat în finala Australian Open. Spaniolul l-a învins pe Zverev în 5 seturi, după cea mai lungă semifinală din istoria Grand Slam-ului australian.
