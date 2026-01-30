AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 30 ianuarie - Antena Sport

Pe AS.ro poţi citi cele mai tari ştiri ale zilei, de la reacţia lui Gigi Becali după ce Elias Charalambous i-a făcut “papagali” pe contestatari, la semifinala incredibilă dintre Alcaraz şi Zverev, cea mai lungă din istoria Australian Open.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Becali îl apără pe Charalambous

Becali i-a luat apărarea lui Charalambous după ce antrenorul FCSB-ului i-a făcut “papagali” pe contestatari. “A răbdat, dar a dat şi el o palmă. A făcut-o elegant”, a spus Becali.

Răzvan Lucescu, duel cu Ionuţ Radu

PAOK a picat cu echipa lui Ionuţ Radu, Celta, în play-off-ul Europa League. Meciurile se dispută pe 19 şi 26 februarie.