Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 30 ianuarie - Antena Sport

Home | Antena Sport Update | AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 30 ianuarie
Video

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 30 ianuarie

Bogdan Stănescu Publicat: 30 ianuarie 2026, 17:08

Comentarii

Elias Charalambous, într-o conferinţă de presă / Antena Sport

Pe AS.ro poţi citi cele mai tari ştiri ale zilei, de la reacţia lui Gigi Becali după ce Elias Charalambous i-a făcut “papagali” pe contestatari, la semifinala incredibilă dintre Alcaraz şi Zverev, cea mai lungă din istoria Australian Open.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Becali îl apără pe Charalambous

Becali i-a luat apărarea lui Charalambous după ce antrenorul FCSB-ului i-a făcut “papagali” pe contestatari. “A răbdat, dar a dat şi el o palmă. A făcut-o elegant”, a spus Becali.

Răzvan Lucescu, duel cu Ionuţ Radu

PAOK a picat cu echipa lui Ionuţ Radu, Celta, în play-off-ul Europa League. Meciurile se dispută pe 19 şi 26 februarie.

Reclamă
Reclamă

Plecare de la Farul

Tot de pe AS.ro afli ce jucător a plecat de la Farul. Constănţenii îl aşteaptă să semneze pe Denis Alibec.

Hagi, aşteptat la naţională

Vremea 2 februarie-2 martie. După valul de ger, temperaturile urcă ușor, însă cu ploi abundenteVremea 2 februarie-2 martie. După valul de ger, temperaturile urcă ușor, însă cu ploi abundente
Reclamă

Giovanni Becali vrea să negocieze venirea lui Gică Hagi pe banca naţionalei. “Mă duc să vorbesc cu FRF”, a propus impresarul.

Cea mai lungă semifinală

Carlos Alcaraz s-a calificat în finala Australian Open. Spaniolul l-a învins pe Zverev în 5 seturi, după cea mai lungă semifinală din istoria Grand Slam-ului australian.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine sunt vinovaţii pentru situaţia în care a ajuns FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Ciclonul care a făcut ravagii în Portugalia şi Spania lovește România. Alertă de ger şi ninsoare în toată ţara
Observator
Ciclonul care a făcut ravagii în Portugalia şi Spania lovește România. Alertă de ger şi ninsoare în toată ţara
Alina Bica și-a deschis firmă de avocatură în Italia și le face o ofertă fugarilor români: ”Știu cum gândesc procurorii”
Fanatik.ro
Alina Bica și-a deschis firmă de avocatură în Italia și le face o ofertă fugarilor români: ”Știu cum gândesc procurorii”
17:02
Recorduri uriașe stabilite de Novak Djokovic, după ce l-a învins pe Jannik Sinner și s-a calificat în finala Australian Open
16:49
Novak Djokovic, cu lacrimi în ochi după calificarea în finală! Ce i-a spus lui Sinner la fileu
16:42
LIVE SCORECFR Cluj – Metaloglobus 0-0. Clujenii lui Daniel Pancu țintesc a cincea victorie consecutivă
16:32
Novak Djokovic, victorie monumentală cu Sinner, după peste 4 ore de joc! Urmează marea finală cu Alcaraz
16:13
Costel Gâlcă s-a convins: ce se va întâmpla cu Olimpiu Moruțan la următorul meci al Rapidului
15:53
Pierre Gasly, primul pilot activ de F1 care investeşte într-o echipă de MotoGP
Vezi toate știrile
1 FotoE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate 2 Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles” 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Timo Werner va fi adversarul lui Louis Munteanu 4 Charalambous a aflat după FCSB – Fenerbahce decizia luată de Gigi Becali. A fost luat prin surprindere: “Nu am fost informat” 5 Gigi Becali a făcut praf doi jucători de la FCSB, după egalul cu Fenerbahce: “Cu din ăştia nu poţi” 6 Ștefan Baiaram, transfer în Germania. Mutarea carierei pentru jucătorul Universității Craiova
Citește și
Cele mai citite
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
E multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasateE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”