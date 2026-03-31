AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 31 martie

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 31 martie, de pe as.ro.
AntenaSport Update 31 martie
1. Veste bună din spital
Lui Mircea Lucescu i-a fost montat un defibrilator şi operaţia a decurs excelent. Selecţionerul va mai rămâne internat până la finalul săptămânii, după ce a leşinat în cantonamentul naţionalei.
2. Plecare de la FCSB
Mihai Popescu va pleca de la FCSB, la finalul sezonului. Mirel Rădoi a decis ca fundaşului de naţională să nu i se mai prelungească înţelegerea cu campioana.
3. Înţelegere cu slovacii
4. Datorii plătite
Neluţu Varga a anunţat că a achitat toate datoriile avute de CFR Cluj. Clujenii pot obţine licenţa pentru Europa: “Suntem un club serios şi solid”, a anunţat patronul din Gruia.
5. CR7 intervine
Inter Miami îl vrea pe Casemiro lângă Lionel Messi. Cristiano Ronaldo a intervenit şi e gata să-l deturneze pe fostul coechipier din drumul către America.
