AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 5 septembrie - Antena Sport

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 5 septembrie sunt pe as.ro, de la decizia luată de Mircea Lucescu la echipa naţională, la salariul uriaş al lui Kurt Zouma, la CFR Cluj.

Mircea Lucescu a decis ca Horaţiu Moldovan să fie portarul titular al României toamna aceasta. Tricolorii întâlnesc Canada în această seară, de la 21:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY.Lionel Messi a jucat ultimul meci în Argentina pentru echipa naţională, dar le dă emoţii fanilor: "Nu cred că voi mai juca la încă o Cupă Mondială", a spus argentinianul.Pe AS.ro vezi ce salariu va încasa Kurt Zouma la CFR Cluj. Giovanni Becali a fost surprins de transferul realizat de Neluţu VargaIlie Năstase crede că Ianis Hagi a ales Alanyaspor pentru bani: "A negociat tăticul lui", a spus Năstase, care îl vedea pe Ianis la FCSB.Aryna Sabalenka şi Amanda Anisimova vor juca în finala feminină de la US Open 2025. Ambele finaliste au fost nevoite să revină de la 0-1 la seturi în semifinale.