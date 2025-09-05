AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 5 septembrie - Antena Sport

Închide meniul
5 septembrie 2025, 17:15

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 5 septembrie sunt pe as.ro, de la decizia luată de Mircea Lucescu la echipa naţională, la salariul uriaş al lui Kurt Zouma, la CFR Cluj.

1. Titularul Moldovan Mircea Lucescu a decis ca Horaţiu Moldovan să fie portarul titular al României toamna aceasta. Tricolorii întâlnesc Canada în această seară, de la 21:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY. 2. Anunţul lui Messi Lionel Messi a jucat ultimul meci în Argentina pentru echipa naţională, dar le dă emoţii fanilor: "Nu cred că voi mai juca la încă o Cupă Mondială", a spus argentinianul. 3. Salariul lui Zouma Pe AS.ro vezi ce salariu va încasa Kurt Zouma la CFR Cluj. Giovanni Becali a fost surprins de transferul realizat de Neluţu Varga 4. Verdictul lui Năstase Ilie Năstase crede că Ianis Hagi a ales Alanyaspor pentru bani: "A negociat tăticul lui", a spus Năstase, care îl vedea pe Ianis la FCSB. 5. Finala US Open 2025 Aryna Sabalenka şi Amanda Anisimova vor juca în finala feminină de la US Open 2025. Ambele finaliste au fost nevoite să revină de la 0-1 la seturi în semifinale.

1. Titularul Moldovan

Mircea Lucescu a decis ca Horaţiu Moldovan să fie portarul titular al României toamna aceasta. Tricolorii întâlnesc Canada în această seară, de la 21:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

2. Anunţul lui Messi

Lionel Messi a jucat ultimul meci în Argentina pentru echipa naţională, dar le dă emoţii fanilor: “Nu cred că voi mai juca la încă o Cupă Mondială”, a spus argentinianul.

3. Salariul lui Zouma

Pe AS.ro vezi ce salariu va încasa Kurt Zouma la CFR Cluj. Giovanni Becali a fost surprins de transferul realizat de Neluţu Varga

4. Verdictul lui Năstase

Ilie Năstase crede că Ianis Hagi a ales Alanyaspor pentru bani: “A negociat tăticul lui”, a spus Năstase, care îl vedea pe Ianis la FCSB.

5. Finala US Open 2025

Aryna Sabalenka şi Amanda Anisimova vor juca în finala feminină de la US Open 2025. Ambele finaliste au fost nevoite să revină de la 0-1 la seturi în semifinale.

