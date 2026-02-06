AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 6 februarie - Antena Sport

Pe as.ro afli cele mai tari știri ale zilei de 6 februarie, de la declarația făcută de Răzvan Burleanu despre Mircea Lucescu până la decizia luată de Tottenham în privința lui Radu Drăgușin.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

1. Decizia finală

Răzvan Burleanu a vorbit despre posibila înlocuire a lui Mircea Lucescu de pe banca naționalei. Decizia finală se ia în jurul datei de 20 februarie. “Suntem pregătiți pentru orice scenariu”, spune șeful FRF.

2. Contract stelar

Cristi Chivu și-a convins șefii de la Inter. Italienii se pregătesc să îi prelungească contractul antrenorului român. 3,5 milioane de euro pe an ar încasa Chivu.