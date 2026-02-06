AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 6 februarie - Antena Sport

Pe as.ro afli cele mai tari știri ale zilei de 6 februarie, de la declarația făcută de Răzvan Burleanu despre Mircea Lucescu până la decizia luată de Tottenham în privința lui Radu Drăgușin.
1. Decizia finală
Răzvan Burleanu a vorbit despre posibila înlocuire a lui Mircea Lucescu de pe banca naționalei. Decizia finală se ia în jurul datei de 20 februarie. “Suntem pregătiți pentru orice scenariu”, spune șeful FRF.
2. Contract stelar
Cristi Chivu și-a convins șefii de la Inter. Italienii se pregătesc să îi prelungească contractul antrenorului român. 3,5 milioane de euro pe an ar încasa Chivu.
3. Pierderi pentru FCSB
Pe as.ro afli jucătorii pe care i-a pierdut FCSB după meciul cu FC Botoșani. “Sperăm să poată interveni Marijana Kovacevic”, a spus Mihai Stoica.
4. Sold out la Istanbul
Fanii români iau cu asalt Turcia la barajul pentru Cupa Mondială. În 20 de secunde s-au vândut cele 2.000 de bilete alocate “tricolorilor”
5. Drăgușin revine
Veste mare pentru Drăgușin. Tottenham l-a inclus pe român pe lista pentru Liga Campionilor. Un singur meci mai are Drăgușin în UCL, de când juca la Juventus.
- baraj world cup 2026
- cristi chivu
- fcsb
- inter
- mihai stoica
- mircea lucescu
- radu dragusin
- răzvan burleanu
- romania
- tottenham
- turcia
