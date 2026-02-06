AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 6 februarie - Antena Sport

Închide meniul
6 februarie 2026
AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 6 februarie

Andrei Nicolae Publicat: 6 februarie 2026, 16:44

Răzvan Lucescu şi Mircea Lucescu au vizitat Academia Hagi / Farul Constanţa

Pe as.ro afli cele mai tari știri ale zilei de 6 februarie, de la declarația făcută de Răzvan Burleanu despre Mircea Lucescu până la decizia luată de Tottenham în privința lui Radu Drăgușin.

1. Decizia finală

Răzvan Burleanu a vorbit despre posibila înlocuire a lui Mircea Lucescu de pe banca naționalei. Decizia finală se ia în jurul datei de 20 februarie. “Suntem pregătiți pentru orice scenariu”, spune șeful FRF.

2. Contract stelar

Cristi Chivu și-a convins șefii de la Inter. Italienii se pregătesc să îi prelungească contractul antrenorului român. 3,5 milioane de euro pe an ar încasa Chivu.

3. Pierderi pentru FCSB

Pe as.ro afli jucătorii pe care i-a pierdut FCSB după meciul cu FC Botoșani. “Sperăm să poată interveni Marijana Kovacevic”, a spus Mihai Stoica.

4. Sold out la Istanbul

Fanii români iau cu asalt Turcia la barajul pentru Cupa Mondială. În 20 de secunde s-au vândut cele 2.000 de bilete alocate “tricolorilor”

5. Drăgușin revine

Veste mare pentru Drăgușin. Tottenham l-a inclus pe român pe lista pentru Liga Campionilor. Un singur meci mai are Drăgușin în UCL, de când juca la Juventus.

Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.

