AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 6 octombrie - Antena Sport

Pe as.ro vezi ce a spus Gigi Becali după ce FCSB a învins-o la limită pe Universitatea Craiova, scor 1-0, în etapa a 12-a din Liga 1.
1. Alibec, taxat de Becali
Gigi Becali l-a criticat pe Denis Alibec după ce FCSB a învins-o cu 1-0 pe Craiova: “L-am băgat să ţină de minge şi a dat-o doar la adversar”, a “tunat” Becali, care l-a luat în vizor şi pe Thiam.
2. Oltenii ies la atac
Sorin Cârţu a ieşit la atac după deciziile controversate de arbitraj din derby-ul cu FCSB: “E incredibil. Aşa ceva nu se poate”, a spus preşedintele oltenilor.
3. Lucescu s-a decis
Pe AS.ro vezi cum va arăta primul 11 al României în meciul cu Austria. Partida va fi duminică, de la 21:45, în direct pe Antena 1 şi live pe AntenaPLAY.
4. Victorie uriaşă pentru PAOK
PAOK a câştigat derby-ul cu Olympiacos, după o revenire de la 0-1. Răzvan Lucescu a răsuflat uşurat după cinci meciuri la rând fără victorie: “Aveai senzaţie că eşti la retrogradare”, a spus românul.
5. Rodri, OUT de la naţională
Rodri s-a accidentat din nou şi ratează meciurile Spaniei din preliminariile World Cup. Fostul Balon de Aur e urmărit de ghinion, după ce n-a jucat tot sezonul trecut.
