AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 6 octombrie - Antena Sport

Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 6 octombrie de pe as.ro.

Pe as.ro vezi ce a spus Gigi Becali după ce FCSB a învins-o la limită pe Universitatea Craiova, scor 1-0, în etapa a 12-a din Liga 1.

AntenaSport Update 6 octombrie

1. Alibec, taxat de Becali

Gigi Becali l-a criticat pe Denis Alibec după ce FCSB a învins-o cu 1-0 pe Craiova: “L-am băgat să ţină de minge şi a dat-o doar la adversar”, a “tunat” Becali, care l-a luat în vizor şi pe Thiam.

2. Oltenii ies la atac