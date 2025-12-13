Golden State, învinsă de Minnesota la revenirea lui Steph Curry. Detroit, victorie clară cu Atlanta - Antena Sport

Minnesota îi strică revenirea după mai bine de două săptămâni de absență lui Steph Curry, care a arătat de parcă nu a lipsit nici măcar o zi de pe parchet, reușind a patra cea mai buna prestație a sezonului, cu 39 puncte.

Fără starul Anthony Edwards, accidentat la picior, Wolves au fost conduși de Julius Randle, 27 puncte, 9 recuperări si 6 pase decisive, Rudy Gobert, 24 puncte, dintre care jumătate în sfertul patru, 14 recuperări si Donte DiVincenzo cu 21 puncte, inclusiv două coșuri de trei uriașe în ultimele două minute. Naz Ried a livrat și el 18 puncte de pe bancă.

Golden State, învinsă de Minnesota la revenirea lui Steph Curry

Înainte de meci, Curry a marcat la încălzire un coș chiar de la ieșirea de pe culoarul ce duce spre vestiare la panoul opus, pentru ca ulterior să explodeze pentru cele 39 puncte. Și în sezonul anterior înscrisese de trei ori câte 30 sau mai mult vs Wolves, ceea ce au mai reușit doar Shai Gilgeous-Alexander, MVP-ul și cel mai bun marcator al ligii, și Kyrie Irving.

Wolves si Warriors au fost adversare și în semifinalele Vestului sezonul anterior, Minnesota câștigând cu 4-1 după ce Curry s-a accidentat in primul meci adjudecat de “Dubs” în Minneapolis.