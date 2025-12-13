Golden State, învinsă de Minnesota la revenirea lui Steph Curry. Detroit, victorie clară cu Atlanta - Antena Sport

Închide meniul
Golden State, învinsă de Minnesota la revenirea lui Steph Curry. Detroit, victorie clară cu Atlanta
Cosmin Petrescu Publicat: 13 decembrie 2025, 10:08

Steph Curry, la Golden State/ Profimedia

Minnesota îi strică revenirea după mai bine de două săptămâni de absență lui Steph Curry, care a arătat de parcă nu a lipsit nici măcar o zi de pe parchet, reușind a patra cea mai buna prestație a sezonului, cu 39 puncte. 

Fără starul Anthony Edwards, accidentat la picior, Wolves au fost conduși de Julius Randle, 27 puncte, 9 recuperări si 6 pase decisive, Rudy Gobert, 24 puncte, dintre care jumătate în sfertul patru, 14 recuperări si Donte DiVincenzo cu 21 puncte, inclusiv două coșuri de trei uriașe în ultimele două minute. Naz Ried a livrat și el 18 puncte de pe bancă. 

Golden State, învinsă de Minnesota la revenirea lui Steph Curry 

Înainte de meci, Curry a marcat la încălzire un coș chiar de la ieșirea de pe culoarul ce duce spre vestiare la panoul opus, pentru ca ulterior să explodeze pentru cele 39 puncte. Și în sezonul anterior înscrisese de trei ori câte 30 sau mai mult vs Wolves, ceea ce au mai reușit doar Shai Gilgeous-Alexander, MVP-ul și cel mai bun marcator al ligii, și Kyrie Irving.  

Wolves si Warriors au fost adversare și în semifinalele Vestului sezonul anterior, Minnesota câștigând cu 4-1 după ce Curry s-a accidentat in primul meci adjudecat de “Dubs” în Minneapolis.  

Rămas fără contract cu Under Armour, Curry a purtat la acest meci niște ghete Adidas “AE2”, practic ghetele cu semnătură ale lui Anthony Edwards, cel care trebuia sa îi fie adversar dacă nu era accidentat. Cei doi au câștigat împreună cu naționala SUA aurul olimpic la Paris. 

Detroit – Atlanta 142-115  

Victorie categorică pentru liderul Conferinței de Est care și-a permis să își odihnească toți titularii în sfertul patru. Isaiah Stewart a fost cel mai bun marcator al grupării din “Mottor City” cu 17 puncte.  

La Altlanta au lipsit starurile Trae Young si Kristaps Porzingins, cel mai eficient jucător fiind Jalen Johnson care a încheiat cu al cincilea triple double al sezonului pentru el, 19 puncte, 11 recuperări și 11 pase decisive. A fost al șaptelea din cariera lui Johnson care îl egalează acum pe Mookie Blaylok pentru cele mai multe în istoria lui Hawks. Blaylok a jucat pentru formația din statul Georgia între 1992 si 1999.  

Este cel mai bun start de sezon pentru Pistons din ultimii 20 ani. 

Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”