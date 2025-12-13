Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Steph Curry a reuşit un coş ireal şi a intrat apoi în istoria NBA, depăşindu-l pe Michael Jordan - Antena Sport

Home | NBA | Steph Curry a reuşit un coş ireal şi a intrat apoi în istoria NBA, depăşindu-l pe Michael Jordan
VIDEO

Steph Curry a reuşit un coş ireal şi a intrat apoi în istoria NBA, depăşindu-l pe Michael Jordan

Dan Roșu Publicat: 13 decembrie 2025, 10:09

Comentarii
Steph Curry a reuşit un coş ireal şi a intrat apoi în istoria NBA, depăşindu-l pe Michael Jordan

Steph Curry, în timpul unui meci - Profimedia Images

Steph Curry ne-a obişnuit cu aruncările sale de la distanţă, dar ce a făcut înaintea meciului dintre Golden State Warriors şi Minnesota Timberwolves este ceva ce rar se poate vedea pe un teren de baschet.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În timp ce se afla la încălzire, vedeta de 37 de ani ne-a arătat că rămâne unul dintre cei mai buni jucători din NBA. Aflat pe culoarul pe care intră jucătorii, el s-a încumetat şi a aruncat la coşul din cealaltă parte.

Steph Curry a reuşit un coş monumental

Mingea a aterizat direct în coş şi execuţia i-a lăsat mască pe fanii prezenţi în Chase Center. “Steph Curry, eşti serios”, au notat cei de la NBA când au postat clipul senzaţional pe reţelele de Social Media.

A urmat revenirea pe teren a lui Curry după cinci meciuri în care a lipsit din cauza unei accidentări. Chiar dacă a înscris 39 de puncte, nu a putut împiedica eşecul în faţa lui Minnesota Timberwolves (120-127).

Reclamă
Reclamă

Pe de altă parte, Steph Curry a intrat în istoria NBA: l-a depăşit pe legendarul Michael Jordan devenind jucătorul cu cele cele mai multe meciuri cu cel puţin 35 de puncte după împlinirea vârstei de 30 de ani (94).

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
"Mami, nu mai plânge, iartă-mă". Mărturii înfiorătoare ale bătrânilor ţinuţi în azilul groazei, din Timiş
Observator
"Mami, nu mai plânge, iartă-mă". Mărturii înfiorătoare ale bătrânilor ţinuţi în azilul groazei, din Timiş
Gigi Becali dă de înțeles că s-a încercat racolarea lui de către servicii: „Eu intru doar dacă eu conduc!”
Fanatik.ro
Gigi Becali dă de înțeles că s-a încercat racolarea lui de către servicii: „Eu intru doar dacă eu conduc!”
12:18
VIDEOStatuie uriașă pentru Lionel Messi. Nebunie la sosirea starului argentinian
11:42
Ce jucător din Liga 1 i-a fost propus lui Mircea Lucescu la națională înaintea barajului cu Turcia: „Nu ratează”
11:13
Daniel Pancu s-a întâlnit cu Dan Petrescu și a dezvăluit cum se simte: „Am fost surprins”
10:52
Anunţ teribil despre sportul mondial, venit de la nivel înalt: “Trişorii câştigă bătălia împotriva antidopingului”
10:47
Rapid – Oțelul LIVE TEXT (20:30). Giuleștenii vor să-și mărească avansul în fruntea Ligii 1. Echipele probabile
10:46
Carlo Ancelotti, anunţul momentului: italianul va semna un nou contract
Vezi toate știrile
1 FotoImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter 2 Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul” 3 Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor 4 Sorin Cârţu a făcut praf un jucător al Universităţii Craiova după eşecul cu Sparta Praga: “Nu pot accepta” 5 “Am dat o maşină cadou şi un apartament”. Gigi Becali, dezvăluiri incredibile după victoria FCSB-ului cu Feyenoord 6 Vlad Chiricheş, OUT de la FCSB. Gigi Becali i-a anunţat plecarea după victoria cu Feyenoord: “Ne despărţim”
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”