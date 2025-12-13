Steph Curry a reuşit un coş ireal şi a intrat apoi în istoria NBA, depăşindu-l pe Michael Jordan - Antena Sport

Steph Curry ne-a obişnuit cu aruncările sale de la distanţă, dar ce a făcut înaintea meciului dintre Golden State Warriors şi Minnesota Timberwolves este ceva ce rar se poate vedea pe un teren de baschet.

În timp ce se afla la încălzire, vedeta de 37 de ani ne-a arătat că rămâne unul dintre cei mai buni jucători din NBA. Aflat pe culoarul pe care intră jucătorii, el s-a încumetat şi a aruncat la coşul din cealaltă parte.

Steph Curry a reuşit un coş monumental

Mingea a aterizat direct în coş şi execuţia i-a lăsat mască pe fanii prezenţi în Chase Center. “Steph Curry, eşti serios”, au notat cei de la NBA când au postat clipul senzaţional pe reţelele de Social Media.

STEPHEN CURRY ARE YOU SERIOUS???

Looks like he’s ready for his return to the lineup 🤯

(via @warriors) pic.twitter.com/MWuYYdKVXF

— NBA (@NBA) December 13, 2025

A urmat revenirea pe teren a lui Curry după cinci meciuri în care a lipsit din cauza unei accidentări. Chiar dacă a înscris 39 de puncte, nu a putut împiedica eşecul în faţa lui Minnesota Timberwolves (120-127).