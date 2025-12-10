Orlando Magic şi New York Knicks, în semifinalele Cupei NBA - Antena Sport

Orlando Magic şi New York Knicks s-au calificat în semifinalele Cupei NBA, programate sâmbătă la Las Vegas, în urma victoriilor obţinute marţi în meciurile din sferturile de finală, informează AFP.

Phoenix Suns şi Oklahoma City Thunder, apoi Los Angeles Lakers şi San Antonio Spurs vor disputa miercuri biletele pentru completarea fazei semifinale, ale cărei meciuri, în afara marii finale din 16 decembrie, contează şi pentru sezonul regular al ligii profesioniste nord-americane de baschet.

Orlando Magic şi New York Knicks, în semifinalele Cupei NBA

Desmond Bane, autor a 37 de puncte, a fost eroul lui Magic în meciul câştigat pe teren propriu cu Miami Heat, scor 117-108.

Pentru Knicks, artizanul victoriei a fost Jalen Brunson, autor a 35 de puncte, în meciul câştigat în deplasare cu Toronto Raptors, cu 117-101.

Starul francez Victor Wembanyama, accidentat la gamba piciorului, nu va fi reintegrat în efectivul lui San Antonio Spurs pentru sfertul de finală de miercuri cu LA Lakers. Baschetbalistul francez va rata astfel al 12-lea meci consecutiv de la accidentarea suferită survenită la mijlocul lui noiembrie.