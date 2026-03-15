Los Angeles Lakers – Denver Nuggets 127-125. “Thriller” decis în ultimele secunde de Luka Doncic

Meci nebun la Crypto.com Arena din Los Angeles și o victorie uriașă obținută în prelungiri de Lakers în fața unei echipe de care îi despărțeau doar jumătate de meci în clasamentul Conferinței de Vest.

Austin Reaves a egalat după o faza care se vede poate o dată pe sezon, și-a ratat intenționat a doua aruncare liberă cu doar câteva secunde rămase, când diferența era de două puncte, a recuperat și a trimis meciul în prelungiri, unde Luka Doncic a adus victoria cu un coș marcat în ultima secundă.

Reaves a fost cel mai bun marcator al meciului cu 32 de puncte, al treilea la rând cu cel puțin 30, în timp ce Doncic a izbutit al optulea triple-double al sezonului, 30 de puncte, 13 pase decisive și 11 recuperări. Uriaș a fost și Marcus Smart cu 21 de puncte, incluzând cinci coșuri de trei, iar LeBron James a contribuit cu 17 puncte.

La Nuggets, Nikola Jokic a ajuns la 26 de triple-doubles în actuala stagiune, după un meci cu 24 de puncte, 16 recuperări și 14 pase decisive, în timp ce Aaron Gordon a fost principalul realizator pentru echipa din Colorado, 27 de puncte. Jamal Murray a avut una dintre cele mai slabe partide ale carierei, doar 5 puncte și 1/14 din acțiune, cu 13 ratări consecutive după ce marcase la prima aruncare.

Lakers ajung la cinci victorii la rând și sunt acum la un meci și jumătate peste Nuggets în clasament, având și avantajul în caz de egalitate la finalul sezonului regulat, după ce au câștigat a doua oară din trei meciuri în actuala stagiune.