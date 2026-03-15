Cosmin Petrescu Publicat: 15 martie 2026, 9:45

Los Angeles Lakers – Denver Nuggets 127-125. Thriller decis în ultimele secunde de Luka Doncic

Luka Doncic, în timpul unui meci / Getty Images

Meci nebun la Crypto.com Arena din Los Angeles și o victorie uriașă obținută în prelungiri de Lakers în fața unei echipe de care îi despărțeau doar jumătate de meci în clasamentul Conferinței de Vest.

Austin Reaves a egalat după o faza care se vede poate o dată pe sezon, și-a ratat intenționat a doua aruncare liberă cu doar câteva secunde rămase, când diferența era de două puncte, a recuperat și a trimis meciul în prelungiri, unde Luka Doncic a adus victoria cu un coș marcat în ultima secundă.

Reaves a fost cel mai bun marcator al meciului cu 32 de puncte, al treilea la rând cu cel puțin 30, în timp ce Doncic a izbutit al optulea triple-double al sezonului, 30 de puncte, 13 pase decisive și 11 recuperări. Uriaș a fost și Marcus Smart cu 21 de puncte, incluzând cinci coșuri de trei, iar LeBron James a contribuit cu 17 puncte.

La Nuggets, Nikola Jokic a ajuns la 26 de triple-doubles în actuala stagiune, după un meci cu 24 de puncte, 16 recuperări și 14 pase decisive, în timp ce Aaron Gordon a fost principalul realizator pentru echipa din Colorado, 27 de puncte. Jamal Murray a avut una dintre cele mai slabe partide ale carierei, doar 5 puncte și 1/14 din acțiune, cu 13 ratări consecutive după ce marcase la prima aruncare.

Lakers ajung la cinci victorii la rând și sunt acum la un meci și jumătate peste Nuggets în clasament, având și avantajul în caz de egalitate la finalul sezonului regulat, după ce au câștigat a doua oară din trei meciuri în actuala stagiune.

Printre vedetele care au fost la meci au fost de mai multe ori în prim-plan Joe Burrow, quarter back-ul lui Cinncinnati Bengals, Eddie Murphy și Maria Sharapova.

NBA se vede LIVE în AntenaPLAY

NBA, cea mai tare ligă de baschet din lume, este transmisă exclusiv în România pe AntenaPLAY. Iată programul transmisiunilor partidelor din luna martie:

  • 15 Martie, ora 19:00, Minnesota Timberwolves @ Oklahoma City Thunder
  • 22 Martie, ora 23:00, Portland Trail Blazers @ Denver Nuggets
  • 23 Martie, ora 2:00 (noaptea de duminică spre luni), Minnesota Timberwolves @ Boston Celtics
  • 30 Martie, ora 2:30 (noaptea de duminică spre luni), New York Knicks @ Oklahoma City Thunder
  • 30 Martie, ora 5:00 (noaptea de duminică spre luni), Golden State Warriors @ Denver Nuggets
A 8-a scumpire a carburanţilor în 14 zile. România vrea să plafoneze preţurile: cine ia decizia finalăA 8-a scumpire a carburanţilor în 14 zile. România vrea să plafoneze preţurile: cine ia decizia finală
Recomandări

Unde se va opri Bodo/Glimt în această ediţie a Ligii Campionilor?

Citește și:
Momentul când luptătorii SAS încearcă să dea jos un bărbat înarmat cu o sabie de pe un acoperiş
Poate prinde transferul carierei după sezonul de vis cu FC Argeș: “Se discută de milioane de euro!”. Exclusiv
VideoStart nebun la Marele Premiu al Chinei! Lewis Hamilton i-a depăşit pe Antonelli şi Russell
VideoDezastru pentru McLaren în Marele Premiu din China. Lando Norris și Oscar Piastri nu au luat startul în cursă
LIVE VIDEOMarele Premiu al Chinei e ACUM pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY. Kimi Antonelli e lider
Decizia luată de 3 fotbaliste din Iran, după ce au fost ameninţate cu execuţia
Alexandru Musi a făcut scandal după Rapid – Dinamo 3-2. “Trebuie să îmi rupă piciorul sau cum?”
Golul lui Arda Guler de la 68 de metri, în istoria La Liga. Recordul egalat de viitorul adversar al României
1 Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF 2 VideoMoment tensionat între Lewis Hamilton și Charles Leclerc, după cursa de sprint din China. Ce s-a întâmplat 3 FotoFemeia care deţine, în acte, întreaga avere uriaşă a lui Cristi Borcea: “E singura în care am încredere” 4 Decizia radicală luată de Inter, imediat după scandalul nebun de la meciul cu Atalanta 5 VideoStartul cursei de sprint din MP al Chinei. Lewis Hamilton l-a depășit pe George Russell, în primul tur 6 Verdictul specialistului după golul marcat de Claudiu Petrila, în Rapid – Dinamo! “E fault clar”
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”