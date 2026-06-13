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Simona Halep, discurs în lacrimi la meciul de retragere: „Totul a fost frumos și a meritat”

Daniel Işvanca Publicat: 13 iunie 2026, 19:07

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Simona Halep, discurs în lacrimi la meciul de retragere: Totul a fost frumos și a meritat”

Simona Halep / Antena Sport

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Eveniment special la Cluj-Napoca, acolo unde a avut loc meciul de retragere al Simonei Halep. În Sala Polivalentă de pe malul Someșului, fosta lideră mondială a fost ovaționată de câteva mii de spectatori.

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Chiar înainte de începerea meciului demonstrativ, la care au mai luat parte Gael Monfils și Elina Svitolina, sportiva a fost copleșită de emoții și a fost surprinsă cu lacrimi în ochi.

Simona Halep, emoții uriașe la meciul de retragere

În tribunele în care au fost prezenți și Nadia Comăneci, Gheorghe Hagi, Ilie Năstase, dar și alte figuri importante ale sportului românesc, Simona Halep a avut parte de o primire spectaculoasă din partea fanilor prezenți în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca.

Câștigătoare a două turnee de Grand Slam, Simona a avut un discurs plin de emoție și chiar a început să plângă în momentul în care a pășit în arenă.

„Vă iubesc și vă mulțumesc că sunteți alături de mine într-un astfel de moment. Astăzi vreau să fie despre cariera mea, despre voi, care m-ați susținut și vreau să zâmbim și să ne bucurăm de moment.

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Este special, pentru că toată viața mea este despre aceste trofee. Fiecare zi a fost specială, dar la final a fost totul foarte frumos și a meritat.

Vreau să le mulțumesc tuturor și universului pentru ce am primit”, a declarat Simona Halep.

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