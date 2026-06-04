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New York Knicks – San Antonio Spurs 105-95, în primul meci al finalei NBA

Dan Roșu Publicat: 4 iunie 2026, 10:49

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New York Knicks – San Antonio Spurs 105-95, în primul meci al finalei NBA

Jalen Brunson - Getty Images

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New York Knicks a debutat cu dreptul în finala ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), impunându-se cu 105-95, miercuri în deplasare, în faţa lui San Antonio Spurs, echipa starului francez Victor Wembanyama, informează AFP.

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San Antonio Spurs, a doua cea mai tânără echipă din istorie care a ajuns în finala NBA, a pierdut un avans de 14 puncte la începutul sfertului doi, arătându-şi apoi limitele în ultimele trei minute în care a încasat un 8-0 fatal.

New York Knicks – San Antonio Spurs 105-95

Wembanyama, care a jucat în prima sa fază play-off la 22 de ani, nu a atins nivelul performanţelor sale recente din finala Conferinţei de Vest, terminând partida cu 26 de puncte, 12 recuperări şi trei blocaje.

De cealaltă parte, Jalen Brunson, MVP-ul (cel mai bun jucător) finalei Conferinţei de Est împotriva lui Cleveland, şi-a demonstrat încă o dată talentul, marcând 30 de puncte. Karl-Anthony Towns a oferit şi el un sprijin solid (18 puncte, 12 recuperări).

Meciul nr.2 al finalei, ce se dispută după sistemul cel mai bun din şapte partide, va avea loc vineri tot la San Antonio.

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New York Knicks conduce cu 1-0 la general.

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