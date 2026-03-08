"E oribil! Putem avea un accident". Lando Norris, semnal de alarmă îngrijorător după prima cursă din Formula 1 - Antena Sport

Închide meniul
“E oribil! Putem avea un accident”. Lando Norris, semnal de alarmă îngrijorător după prima cursă din Formula 1

Andrei Nicolae Publicat: 8 martie 2026, 16:49

Lando Norris, la Marele Premiu al Australiei / Profimedia

Lando Norris a avut un discurs manifest îndreptat împotriva unui anumit aspect din noile reglementări aduse de sezonul 2026 în Formula 1. Campionul mondial en-titre și-a exprimat îngrijorarea respectivă după Marele Premiu al Australiei, prima cursă din “Marele Circ” pe care a încheiat-o pe locul 5.

Marele Premiu al Australiei a reprezentat un prilej pentru cei 22 de piloți să concureze pentru prima dată unul împotriva altuia cu noile reglementări din F1 puse în aplicare. Un anumit detaliu l-a pus însă pe gânduri pe Lando Norris, cel care a triumfat în sezonul trecut.

Lando Norris se teme de ce e mai rău în noul sezon de Formula 1

Britanicul, care înainte de startul sezonului nu s-a numărat printre contestatarii noilor reguli, a tras un semnal de alarmă cu privire la momentele în care piloții o să fie nevoiți să efectueze depășiri cu un motor care se bazează 50% pe energie electrică și 50% pe ardere internă.

Spre deosebire de anii trecuți, când cei de pe grilă puteau să concureze cu pedala de accelerație călcată la maxim până în ultimul moment, după care să se folosească de frână în curbe, acum se apelează la ceea ce se numește “lifting and coasting”. Practic, piloții ridică piciroul de pe accelerație cu ceva timp înainte de un viraj și se bazează mai puțin pe frână, astfel încât să salveze combustibil, să se reducă rata de utilizare a pneurilor și temperatura frânelor.

Norris crede însă că această situație ar putea să îi facă pe piloți să se ciocnească la viteze extrem de mari, frâna nefiind folosită atât de mult, existând astfel riscul să se producă un accident serios.

În funcție de ce fac piloții, ai putea să ai între ei viteze de 30, 40, 50 de kilometri pe oră, iar când unul îl lovește pe altul la acea bornă vei zbura, te vei duce peste gard și te vei răni mult pe tine și poate și pe alții. E destul de oribil să te gândești la asta.

E prea mult. E haos și putem avea un accident mare. Noi suntem cei care pilotează, parcă așteptam să se întâmple ceva și să ni se producă ceva extrem de greșit, asta nu e o poziție bună în care să te afli. Aceste reguli sunt foarte artificiale, pentru că sunt dependente de ce unitatea de putere decide brusc să facă“, a spus campionul mondial en-titre, potrivit dailymail.co.uk.

După cursa câștigată de George Russell pe Albert Park, Formula 1 continuă cu Marele Premiu al Chinei, care va avea loc săptămâna viitoare, în weekend-ul 13-15 martie.

