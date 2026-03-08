Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Oklahoma a învins-o pe Golden State şi a atins o bornă impresionantă în NBA! - Antena Sport

Home | AntenaPLAY | Oklahoma a învins-o pe Golden State şi a atins o bornă impresionantă în NBA!
VIDEO

Oklahoma a învins-o pe Golden State şi a atins o bornă impresionantă în NBA!

Cosmin Petrescu Publicat: 8 martie 2026, 14:14

Comentarii
Oklahoma a învins-o pe Golden State şi a atins o bornă impresionantă în NBA!

Cadru din Golden State Warriors - Oklahoma City Thunder / Getty Images

Oklahoma City rămâne echipa cu cel mai bun bilanţ al ligii, după ce câştigă a 50-a oara în 65 de meciuri jucate, un lucru care se întâmplă pentru prima oară în două sezoane consecutive de la Golden State între 2014 şi 2018.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Shai Gilgeous-Alexander a fost cel mai bun marcator, 27 puncte, acesta fiind al 125-lea meci consecutiv cu minimum 20 puncte, ceea ce îl duce acum pe SGA la un singur joc de recordul istoric al lui Wilt Chamberlain, stabilit între 1961 şi 1963.

  • Cele mai tari meciuri din NBA se văd live în AntenaPLAY.

Thunder au câştigat acest meci fără trei titulari, Isaiah Hartenstein, Chet Holmgren şi Jaylen Williams. Nici la Warriors nu au jucat superstarul Steph Curry, Moses Moody şi Will Richard, însă a intrat Kristaps Porzingins. Letonul, care se luptă cu o boală autoimună ce pleacă de la inimă şi care poate duce la oboseală acută, ameţeli şi puls ridicat, a jucat abia al doilea meci în 59 de zile, el fiind adus în februarie de la Atlanta Hawks la schimb cu Jonathan Kuminga.

Brazilianul Gui Santos a fost cel mai bun marcator al lui Warriors, cu 22 de puncte.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă Marele Premiu al Australiei, prima cursă din noul sezon de F1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Româncă de 21 de ani, dispărută fără urmă în Italia. Telefonul ei a fost găsit pe marginea drumului
Observator
Româncă de 21 de ani, dispărută fără urmă în Italia. Telefonul ei a fost găsit pe marginea drumului
Cum aranja, de fapt, Steaua meciurile pe timpul lui Ceaușescu. Marcel Răducanu, șantajat de ministrul Apărării
Fanatik.ro
Cum aranja, de fapt, Steaua meciurile pe timpul lui Ceaușescu. Marcel Răducanu, șantajat de ministrul Apărării
14:01
Marius Șumudică își află viitorul la Al-Okhdood! Ședință de urgență în Arabia Saudită, după 0-5 cu Al Fayha
13:42
Andrei Coubiș putea ajunge la FCSB! Cine a blocat mutarea și care erau condițiile transferului
13:06
“Nu-i exclus să mă întorc la Rapid” Marius Şumudică a făcut declaraţia pe care o aşteptau fanii giuleşteni
13:06
Vinicius Junior, ultimatum pentru Real Madrid! Brazilianul amenință cu plecarea dacă se va face transferul
12:46
Răspunsul lui Max Verstappen, atunci când a fost întrebat dacă e îngrijorat după prima cursă a sezonului!
12:19
“Din ei doi aş alege” Gigi Becali, sfătuit pe cine să pună antrenor la FCSB!
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali i-a decis viitorul lui Mihai Stoica după ce Charalambous şi Pintilii au demisionat! 2 VIDEOGeorge Russell, câştigător în Marele Premiu al Australiei! “Dublă” pentru Mercedes în prima cursă a sezonului 3 Suporterii FCSB i-au ironizat pe jucătorii lui Elias Charalambous! Ce au scandat la finalul primei reprize cu U Cluj 4 Michael Ballack, declaraţii cutremurătoare despre moartea fiului său: “Mă tulbură prea mult….” 5 BREAKING NEWSElias Charalambous şi-a dat demisia: “Este ultima mea zi la echipă!” Şi Pintilii a plecat 6 Universitatea Craiova, atacată dur înainte de startul play-off-ului: „Rotaru e un om nimic”
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”
Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avionFiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion
Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”