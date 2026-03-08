Oklahoma a învins-o pe Golden State şi a atins o bornă impresionantă în NBA! - Antena Sport

Oklahoma City rămâne echipa cu cel mai bun bilanţ al ligii, după ce câştigă a 50-a oara în 65 de meciuri jucate, un lucru care se întâmplă pentru prima oară în două sezoane consecutive de la Golden State între 2014 şi 2018.

Shai Gilgeous-Alexander a fost cel mai bun marcator, 27 puncte, acesta fiind al 125-lea meci consecutiv cu minimum 20 puncte, ceea ce îl duce acum pe SGA la un singur joc de recordul istoric al lui Wilt Chamberlain, stabilit între 1961 şi 1963.

Thunder au câştigat acest meci fără trei titulari, Isaiah Hartenstein, Chet Holmgren şi Jaylen Williams. Nici la Warriors nu au jucat superstarul Steph Curry, Moses Moody şi Will Richard, însă a intrat Kristaps Porzingins. Letonul, care se luptă cu o boală autoimună ce pleacă de la inimă şi care poate duce la oboseală acută, ameţeli şi puls ridicat, a jucat abia al doilea meci în 59 de zile, el fiind adus în februarie de la Atlanta Hawks la schimb cu Jonathan Kuminga.

Brazilianul Gui Santos a fost cel mai bun marcator al lui Warriors, cu 22 de puncte.