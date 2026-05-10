Oklahoma City Thunder, la o victorie distanță de finala conferinței. Performanța atinsă de campioana en-titre

O nouă victorie convingătoare pentru campioana en-titre care vine după o altă repriză secundă senzațională, una câștigată la 25 puncte.
Meciul a început cu fault la angajamentul de start, când Ayton i-a dat una în față lui Holmgren și a încasat greșeala personală după doar o secundă.
Ajay Mitchell, eroul improbabil al lui OKC Thunder cu Lakers
Ajay Mitchell, omul care joacă titular doar pentru că Jalen Williams este accidentat, a marcat 24 puncte, fiind cel mai bun realizator al meciului, secondat de MVP-ul sezonului anterior, Shai Gilgeous-Alexander, cu 23. Cei doi au combinat și pentru 19 pase decisive, 10 venite de la Mitchell.
Pentru Lakers, unde a continuat să absenteze Luka Doncic, a fost o noapte slabă de la starurile LeBron James și Austin Reaves, cei doi combinând pentru 12 din 32 din acțiune.
Oklahoma City devine prima echipă de la Cleveland Cavaliers, în 2017, care începe playoff-ul NBA cu șapte victorii din tot atâtea meciuri. În același timp, OKC are șapte succese contra lui Lakers în șapte întâlniri directe în actuala stagiune, patru în sezonul regulat, trei în playoff.
Meciul patru se joacă luni. În istoria NBA, nicio echipă nu a reușit să întoarcă o serie de cel mai bun din șapte după ce a fost condusă cu 3-0.
Astăzi, de la ora 22:30, pe AntenaPLAY, se vede meciul 4 al seriei dintre New York Knicks și Philadelphia 76ers. Formația lui Mike Brown are șansa să se califice în finala Conferinței de Est și să “măture” cu rivala sa pe care o conduce cu 3-0 la general.
