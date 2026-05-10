Home | NBA | Oklahoma City Thunder, la o victorie distanță de finala conferinței. Performanța atinsă de campioana en-titre
VIDEO

Oklahoma City Thunder, la o victorie distanță de finala conferinței. Performanța atinsă de campioana en-titre

Cosmin Petrescu Publicat: 10 mai 2026, 10:56

Comentarii
Oklahoma City Thunder, la o victorie distanță de finala conferinței. Performanța atinsă de campioana en-titre

Ajay Mitchell, în Los Angeles Lakers - OKC Thunder / Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

O nouă victorie convingătoare pentru campioana en-titre care vine după o altă repriză secundă senzațională, una câștigată la 25 puncte.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Meciul a început cu fault la angajamentul de start, când Ayton i-a dat una în față lui Holmgren și a încasat greșeala personală după doar o secundă.

Ajay Mitchell, eroul improbabil al lui OKC Thunder cu Lakers

Ajay Mitchell, omul care joacă titular doar pentru că Jalen Williams este accidentat, a marcat 24 puncte, fiind cel mai bun realizator al meciului, secondat de MVP-ul sezonului anterior, Shai Gilgeous-Alexander, cu 23. Cei doi au combinat și pentru 19 pase decisive, 10 venite de la Mitchell.

Pentru Lakers, unde a continuat să absenteze Luka Doncic, a fost o noapte slabă de la starurile LeBron James și Austin Reaves, cei doi combinând pentru 12 din 32 din acțiune.

Oklahoma City devine prima echipă de la Cleveland Cavaliers, în 2017, care începe playoff-ul NBA cu șapte victorii din tot atâtea meciuri. În același timp, OKC are șapte succese contra lui Lakers în șapte întâlniri directe în actuala stagiune, patru în sezonul regulat, trei în playoff.

Reclamă
Reclamă

Meciul patru se joacă luni. În istoria NBA, nicio echipă nu a reușit să întoarcă o serie de cel mai bun din șapte după ce a fost condusă cu 3-0.

Astăzi, de la ora 22:30, pe AntenaPLAY, se vede meciul 4 al seriei dintre New York Knicks și Philadelphia 76ers. Formația lui Mike Brown are șansa să se califice în finala Conferinței de Est și să “măture” cu rivala sa pe care o conduce cu 3-0 la general.

Trucul simplu care te ajută să eviți întârzierile din aeroportTrucul simplu care te ajută să eviți întârzierile din aeroport
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Azi e El Clasico. Cum se termină derby-ul Barcelona - Real Madrid?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
A ucis din gelozie. Filmul crimei din Bihor, unde Alicia a plătit cu viaţa pentru că şi-a refuzat călăul
Observator
A ucis din gelozie. Filmul crimei din Bihor, unde Alicia a plătit cu viaţa pentru că şi-a refuzat călăul
Pierdere uriașă pentru Universitatea Craiova în marea finală cu U Cluj! Oltenii rămân fără un jucător crucial, iar altul este incert
Fanatik.ro
Pierdere uriașă pentru Universitatea Craiova în marea finală cu U Cluj! Oltenii rămân fără un jucător crucial, iar altul este incert
10:47

Liţă Dumitru vrea să deschidă o academie la 76 de ani: “Pe ultima mea sută de metri”
10:34

Barcelona – Real Madrid (LIVE TEXT, 22:00). Catalanii sunt la un punct de titlu și de o premieră istorică
10:28

Daniel Dubois a câştigat titlul mondial WBO la categoria grea
9:59

Ce paradox în Norvegia! Eliminarea din cupă a ajutat o echipă să se califice în cupele europene
9:15

“Haideți, ciocănarilor”. Pep Guardiola, de-a dreptul savuros. Apel către West Ham înainte de meciul cu Arsenal
8:53

Toate calculele sunt aici. Scenariile luptei la titlu dintre Universitatea Craiova şi U Cluj
Vezi toate știrile
1 Continuă coșmarul pentru un club din play-out! N-a primit licența de Liga 1 nici după apel: “Mergem la TAS” 2 Ofertă de 7 milioane de euro pentru o vedetă a Universităţii Craiova. Mihai Rotaru a dat răspunsul pe loc 3 Ion Ţiriac împlineşte 87 de ani! Cadou între miliardari: ce a putut primi de la Bernie Ecclestone 4 UPDATEPanică uriaşă la Rapid. Alexandru Dobre, transportat la spital după ce i s-a făcut rău pe aeroport. Ultimele vești 5 Imaginea postată de Andrei Cordea la miezul nopţii, după controversa uriaşă din CFR Cluj – Universitatea Craiova 0-0 6 Sorana Cîrstea, conferinţă de presă pentru istorie! Ce a spus despre români şi despre Simona Halep şi Irina Begu
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1