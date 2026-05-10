Dan Roșu Publicat: 10 mai 2026, 10:28

Daniel Dubois - Profimedia Images

Daniel Dubois a câştigat titlul mondial WBO la categoria grea, după ce l-a învins pe compatriotul său britanic Fabio Wardley prin decizia arbitrului, sâmbătă, la Manchester.

Boxerul în vârstă de 28 de ani îşi recapătă astfel o centură după ce a pierdut titlul IBF în faţa ucraineanului Oleksandr Usyk în iulie 2025.

Lupta a început prost pentru Dubois, care a fost doborât în primele secunde şi apoi îngenuncheat în runda a treia după o lovitură puternică de dreapta din partea lui Wardley.

Dar londonezul a preluat apoi avantajul şi a dezlănţuit o serie de combinaţii devastatoare împotriva adversarului său în vârstă de 31 de ani, a cărui faţă era acoperită de sânge până în runda a şasea.

În runda a noua, Wardley, atât de umflat încât era aproape de nerecunoscut, abia mai putea vedea cu ochiul drept. Arbitrul Howard Foster a oprit în cele din urmă lupta în runda a unsprezecea.

