Daniel Dubois a câştigat titlul mondial WBO la categoria grea, după ce l-a învins pe compatriotul său britanic Fabio Wardley prin decizia arbitrului, sâmbătă, la Manchester.

Boxerul în vârstă de 28 de ani îşi recapătă astfel o centură după ce a pierdut titlul IBF în faţa ucraineanului Oleksandr Usyk în iulie 2025.

Lupta a început prost pentru Dubois, care a fost doborât în primele secunde şi apoi îngenuncheat în runda a treia după o lovitură puternică de dreapta din partea lui Wardley.

Dar londonezul a preluat apoi avantajul şi a dezlănţuit o serie de combinaţii devastatoare împotriva adversarului său în vârstă de 31 de ani, a cărui faţă era acoperită de sânge până în runda a şasea.