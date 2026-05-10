Toate calculele sunt aici. Scenariile luptei la titlu dintre Universitatea Craiova şi U Cluj

Dan Roșu Publicat: 10 mai 2026, 8:53

Cu două etape rămase de disputat, avem parte de una dintre cele mai încinse lupte la titlul din Liga 1 din ultimii ani. Universitaea Craiova şi U Cluj au rămas singurele cu şanse la trofeu.

În acest moment, după primele 8 runde din play-off, oltenii au un avans de un punct, dar săptămâna viitoare va avea loc meciul direct, în Bănie, unde se poate decide câştigătoarea titlului.

Cum poate Universitatea Craiova să ia titlul în Liga 1

Cele două echipe sunt la mâna lor şi se vor întâlni şi în finala Cupei României, miercuri, pe 13 mai, având fiecare şansa eventului.

Dacă oltenii se vor impune în partida din campionat, titlul va ajunge la Craiova pentru prima oară după 35 de ani, asta pentru diferenţa faţă de clujeni ar ajunge de 4 puncte, cu o etapă rămasă de disputat.

În cazul în care derby-ul din etapa a 9-a se va termina la egalitate, oltenii vor avea un punct în faţă cu un meci rămas de disputat şi pot lua titlul dacă vor învinge Rapid în ultima rundă, vor face în Giuleşti acelaşi rezultat pe care U Cluj îl va înregistra cu Dinamo.

De asemenea titlul va ajunge la Craiova şi dacă Universitatea pierde cu Rapid şi U Cluj scoate doar un egal cu Dinamo. În acest scenariu, cele două vor fi la egalitate de puncte, iar Craiova va fi avantajată de primul criteriu de departajare, ea intrând cu un punctaj mai mare în play-off.

Dacă U Cluj se va impune la Craiova, atunci oltenii au nevoie de o victorie în Giuleşti şi ca echipa lui Bergodi nu o învingă pe Dinamo, la Cluj.

Cum poate ajunge U Cluj campioana României

U Cluj a ajuns şi ea la mâna ei după egalul dintre Craiova şi CFR din etapa a opta din play-off. Dacă o va învinge pe Craiova, va fi sigur campioană dacă va trece şi de Dinamo, în ultima rundă. De asemenea, titlul va ajunge în Ardeal şi în cazul unui egal între U şi Dinamo, dacă oltenii nu o înving pe Rapid, dar şi dacă U Cluj şi Craiova vor pierde în ultima etapă.

În cazul în care Craiova şi U Cluj fac un egal, pentru a lua titlul “Şepcile Roşii” trebuie să bată Dinamo, iar Craiova să nu învingă Rapid.

