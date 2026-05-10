Toate calculele sunt aici. Scenariile luptei la titlu dintre Universitatea Craiova şi U Cluj

Cu două etape rămase de disputat, avem parte de una dintre cele mai încinse lupte la titlul din Liga 1 din ultimii ani. Universitaea Craiova şi U Cluj au rămas singurele cu şanse la trofeu.

În acest moment, după primele 8 runde din play-off, oltenii au un avans de un punct, dar săptămâna viitoare va avea loc meciul direct, în Bănie, unde se poate decide câştigătoarea titlului.

Cum poate Universitatea Craiova să ia titlul î n Liga 1

Cele două echipe sunt la mâna lor şi se vor întâlni şi în finala Cupei României, miercuri, pe 13 mai, având fiecare şansa eventului.

Dacă oltenii se vor impune în partida din campionat, titlul va ajunge la Craiova pentru prima oară după 35 de ani, asta pentru că diferenţa faţă de clujeni ar ajunge de 4 puncte, cu o etapă rămasă de disputat.