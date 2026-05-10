“Haideți, ciocănarilor”. Pep Guardiola, de-a dreptul savuros. Apel către West Ham înainte de meciul cu Arsenal

Pep Guardiola a oferit un moment de pus în ramă la conferința de presă organizată după victoria lui Manchester City – Brentford 3-0. Antrenorul catalan a vorbit despre prestația echipei sale, care s-a apropiat la două puncte de Arsenal în lupta la titlu, după care le-a urat noroc celor de la West Ham, adversara “tunarilor” de duminică seara.
Manchester City nu a abandonat lupta la titlu din Premier League, iar formația antrenată de Pep Guardiola speră la un pas greșit al liderului Arsenal. „Cetățenii” au învins-o într-un meci disputat pe teren propriu pe Brentford, scor 3-0, în cadrul etapei cu numărul 36 din campionatul Angliei.
Ce a spus Pep Guardiola despre victoria cu Brenford. “Dedicație” pentru West Ham
Arsenal mai are acum doar două puncte în fața lui City, însă se poate îndepărta din nou la cinci distanță dacă o învinge pe West Ham. Merită menționat că formația lui Guardiola mai are de disputat și o restanță în fața lui Crystal Palace săptămâna viitoare.
După meciul cu Brentford, Pep s-a arătat mulțumit de modul în care echipa sa a reușit să își revină după egalul cu Everton, 3-3, care a făcut-o să nu mai depindă de ea în lupta la titlu. În plus, tehnicianul de 55 de ani a fost extrem de fericit să vadă că echipa sa va încheia un nou sezon în Top 2.
“Noi ne vom face treaba. Ne vom face treaba și vom aștepta. Nu e la mâna noastră. Nu ne-am descurcat perfect cu Everton. Ăsta e fotbalul, așa reacționezi. Eu sunt mulțumit de modul în care am făcut-o noi.
E simplu, în două săptămâni, sezonul va fi gata, iar noi va trebui să jucăm în orice moment cu spiritul pe care l-am văzut. Ador să fiu în această poziție. Să termin din nou în Top 2, adora asta.
Nu mi-a plăcut sezonul trecut și momentul în care a trebuit să ne luptăm pentru Champions League a fost dificil, dar Cupa Ligii e în buzunarul nostru și finala Cupei Angliei de la Wembley e săptămâna viitoare“, a spus Pep Guardiola, potrivit dailymail.co.uk.
La finalul conferinței, Guardiola a oferit un moment savuros și a spus “Haideți, ciocănarilor” și și-a încrucișat mâinile pentru a face sigla lui West Ham, urându-le noroc adversarilor lui Arsenal. Deși formația lui Arteta înfruntă o echipă aflată pe locul 18, misiunea s-ar putea să nu fie atât de ușoară, ținând cont că trupa lui Nuno Espirito Santo are nevoie de puncte ca de aer să scape din zona retrogradării.
