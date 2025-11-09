Phoenix Suns, victorie pe terenul lui LA Clippers. Formația din California, dusă în criză de Devin Booker&Co. - Antena Sport

Închide meniul
Cosmin Petrescu Publicat: 9 noiembrie 2025, 10:25

Devin Booker, în duel cu Nicolas Batum în Phoenix Suns - Los Angeles Clippers / Profimedia

Phoenix oprește o serie de 12 înfrangeri la rând în deplasare și câștigă la Intuit Dome în fața lui Clippers, a doua victorie în trei zile împotriva acestei formații.

Devin Booker a fost la o pasă decisivă de primul triple double din carieră in sezonul regulat, terminând cu 21 puncte, 10 recuperări si 9 assist-uri. Singura dată când a reușit un triple double a fost în meciul 1 din Finala Conferinței de Vest din 2021, chiar impotriva lui Los Angeles Clippers.

LA Clippers au ajuns la patru eșecuri la rând

Pentru gazde a absentat a treia oara la rând cel mai bun marcator, Kawhi Leonard, accidentat la gleznă, un jucător care de când a venit la acest club a lipsit în 43% dintre meciurile jucate. James Harden a strâns 13 puncte și 13 pase decisive, în timp ce Ivica Zubac a încheiat cu 21 puncte și 15 recuperări.

Clippers ajung la patru înfrangeri consecutive, în timp ce Suns au acum două victorii la rând.

Vestea rea pentru Phoenix a fost că Jalen Green, transferat în schimbul care l-a trimis pe Kevin Durant în Houston, s-a reaccidentat la coapsa dreaptă și a părăsit terenul cu dureri serioase după doar șapte minute. El debutase pentru Suns în meciul din urmă cu două zile, când marcase 29 de puncte cu șase coșuri de trei.

NBA, cea mai tare ligă de baschet de pe planetă, se vede în exclusivitate în România pe AntenaPLAY.

