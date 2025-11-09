Phoenix Suns, victorie pe terenul lui LA Clippers. Formația din California, dusă în criză de Devin Booker&Co. - Antena Sport

Phoenix oprește o serie de 12 înfrangeri la rând în deplasare și câștigă la Intuit Dome în fața lui Clippers, a doua victorie în trei zile împotriva acestei formații.
Devin Booker a fost la o pasă decisivă de primul triple double din carieră in sezonul regulat, terminând cu 21 puncte, 10 recuperări si 9 assist-uri. Singura dată când a reușit un triple double a fost în meciul 1 din Finala Conferinței de Vest din 2021, chiar impotriva lui Los Angeles Clippers.
LA Clippers au ajuns la patru eșecuri la rând
Pentru gazde a absentat a treia oara la rând cel mai bun marcator, Kawhi Leonard, accidentat la gleznă, un jucător care de când a venit la acest club a lipsit în 43% dintre meciurile jucate. James Harden a strâns 13 puncte și 13 pase decisive, în timp ce Ivica Zubac a încheiat cu 21 puncte și 15 recuperări.
Clippers ajung la patru înfrangeri consecutive, în timp ce Suns au acum două victorii la rând.
Vestea rea pentru Phoenix a fost că Jalen Green, transferat în schimbul care l-a trimis pe Kevin Durant în Houston, s-a reaccidentat la coapsa dreaptă și a părăsit terenul cu dureri serioase după doar șapte minute. El debutase pentru Suns în meciul din urmă cu două zile, când marcase 29 de puncte cu șase coșuri de trei.
