Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Memphis Grizzlies - Oklahoma City Thunder 103-119. Shai Gilgeous-Alexander, o nouă bornă impresionantă - Antena Sport

Home | NBA | Memphis Grizzlies – Oklahoma City Thunder 103-119. Shai Gilgeous-Alexander, o nouă bornă impresionantă
Video

Memphis Grizzlies – Oklahoma City Thunder 103-119. Shai Gilgeous-Alexander, o nouă bornă impresionantă

Alex Masgras Publicat: 23 decembrie 2025, 13:18

Comentarii

Shai Gilgeous-Alexander, în timpul unui meci / Profimedia

Campioana en titre Oklahoma City Thunder a revenit cu o victorie, luni, în liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), după înfrângerea suferită vinerea trecută la Minnesota Timberwolves, impunându-se cu 119-103 în faţa formaţiei Memphis Grizzlies, pe propriul teren, informează AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Starul canadian Shai Gilgeous-Alexander a fost artizanul victoriei, cu 31 de puncte înscrise, trecându-şi în palmares al 100-lea meci cu cel puţin 20 puncte.

Memphis Grizzlies – Oklahoma City Thunder 103-119

Gilgeous, MVP-ul (cel mai bun jucător) sezonului trecut, a fost asistat de Jalen Williams (24 puncte) şi Ajay Mitchell (16 puncte).

Cu această victorie, a 26-a din acest sezon (şi 3 eşecuri), Thunder îşi consolidează avansul în fruntea Conferinţei de Vest.

Alte rezultate de luni din NBA:

Reclamă
Reclamă
  • Boston Celtics – Indiana Pacers 103-95
  • Golden State Warriors – Orlando Magic 120-97
  • Portland Trail Blazers – Detroit Pistons 102-110
  • Denver Nuggets – Utah Jazz 135-112
  • New Orleans Pelicans – Dallas Mavericks 119-113
  • Cleveland Cavaliers – Charlotte Hornets 139-132

Lider în Conferinţa de Est este Detroit Pistons cu 23 victorii şi 6 înfrângeri.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Poate lua Dinamo titlul în Liga 1 în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Un român a investit 5,4 milioane de euro în titlurile de stat Fidelis
Observator
Un român a investit 5,4 milioane de euro în titlurile de stat Fidelis
Firma fiului lui Liviu Dragnea, amenințată cu falimentul. Ce s-a decis în dosarul în care penalitățile erau de 13 milioane de euro
Fanatik.ro
Firma fiului lui Liviu Dragnea, amenințată cu falimentul. Ce s-a decis în dosarul în care penalitățile erau de 13 milioane de euro
13:00
EXCLUSIVBănel Nicoliţă a anunţat care a marele avantaj al României în meciul cu Turcia: “Îl avem pe nea Mircea, care ştie tot”
12:42
EXCLUSIVA spus totul despre transferul ratat la Dinamo! “Au fost negocieri, a fost prima alegere”
12:13
FotoCristi Chivu şi jucătorii lui Inter au vizitat un spital de copii şi au împărţit cadouri: “Un gest simplu, dar prețios”
11:14
Specialiştii au făcut calculele, după ce Craiova a ajuns pe primul loc! Cine este favorită şi ce şanse are FCSB
10:29
Alexander Isak s-a operat! Anunţul făcut de Liverpool
10:26
Jan Leslie a plecat de la Dunărea Brăila
Vezi toate știrile
1 Decizia radicală luată de Dan Şucu la Rapid! Lovitură din plin pentru giuleşteni 2 Primul jucător care pleacă de la Rapid în această iarnă! Anunţul lui Victor Angelescu 3 Gigi Becali s-a răzgândit şi îi prelungeşte contractul. Anunţul făcut de Mihai Stoica: “E admirabil ce face” 4 Verdict în cazul fazei controversate din FCSB – Rapid 2-1: “Aş da penalty, e henţ” 5 Universitatea Craiova a urcat pe primul loc, dar s-a enervat la interviu: “Nu mă mai întrebați” 6 Mihai Stoica, ironie devastatoare pentru Alexandru Dobre după FCSB – Rapid 2-1: “Faimosul căpitan care spunea…”
Citește și
Cele mai citite
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul MilionarilorCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-uluiAnunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului
Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”
Ultimele veşti despre Cornel Dinu după ce a părăsit spitalul. Mircea Lucescu şi Ionuţ Lupescu, aproape de elUltimele veşti despre Cornel Dinu după ce a părăsit spitalul. Mircea Lucescu şi Ionuţ Lupescu, aproape de el