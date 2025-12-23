Memphis Grizzlies - Oklahoma City Thunder 103-119. Shai Gilgeous-Alexander, o nouă bornă impresionantă - Antena Sport

Campioana en titre Oklahoma City Thunder a revenit cu o victorie, luni, în liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), după înfrângerea suferită vinerea trecută la Minnesota Timberwolves, impunându-se cu 119-103 în faţa formaţiei Memphis Grizzlies, pe propriul teren, informează AFP.
Starul canadian Shai Gilgeous-Alexander a fost artizanul victoriei, cu 31 de puncte înscrise, trecându-şi în palmares al 100-lea meci cu cel puţin 20 puncte.
Memphis Grizzlies – Oklahoma City Thunder 103-119
Gilgeous, MVP-ul (cel mai bun jucător) sezonului trecut, a fost asistat de Jalen Williams (24 puncte) şi Ajay Mitchell (16 puncte).
Cu această victorie, a 26-a din acest sezon (şi 3 eşecuri), Thunder îşi consolidează avansul în fruntea Conferinţei de Vest.
Alte rezultate de luni din NBA:
- Boston Celtics – Indiana Pacers 103-95
- Golden State Warriors – Orlando Magic 120-97
- Portland Trail Blazers – Detroit Pistons 102-110
- Denver Nuggets – Utah Jazz 135-112
- New Orleans Pelicans – Dallas Mavericks 119-113
- Cleveland Cavaliers – Charlotte Hornets 139-132
Lider în Conferinţa de Est este Detroit Pistons cu 23 victorii şi 6 înfrângeri.
