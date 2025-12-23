Memphis Grizzlies - Oklahoma City Thunder 103-119. Shai Gilgeous-Alexander, o nouă bornă impresionantă - Antena Sport

Campioana en titre Oklahoma City Thunder a revenit cu o victorie, luni, în liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), după înfrângerea suferită vinerea trecută la Minnesota Timberwolves, impunându-se cu 119-103 în faţa formaţiei Memphis Grizzlies, pe propriul teren, informează AFP.

Starul canadian Shai Gilgeous-Alexander a fost artizanul victoriei, cu 31 de puncte înscrise, trecându-şi în palmares al 100-lea meci cu cel puţin 20 puncte.

Memphis Grizzlies – Oklahoma City Thunder 103-119

Gilgeous, MVP-ul (cel mai bun jucător) sezonului trecut, a fost asistat de Jalen Williams (24 puncte) şi Ajay Mitchell (16 puncte).

Cu această victorie, a 26-a din acest sezon (şi 3 eşecuri), Thunder îşi consolidează avansul în fruntea Conferinţei de Vest.

