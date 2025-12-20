Anthony Edwards a răpus-o pe Oklahoma City Thunder. Starul lui Timberwolves, aruncare decisivă pe final - Antena Sport

Oklahoma City Thunder, campioana en-titre din NBA, a fost învinsă în deplasare cu scorul de 112-107 de Minnesota Timbelrwolves, vineri seara, într-un meci din NBA.
Anthony Edwards a fost cel mai bun jucător al gazdelor, cu 26 de puncte şi 12 recuperări, în timp ce Julius Randle a contribuit la rândul său cu 19 puncte şi 8 recuperări la succesul lui Timberwolves.
Oklahoma City Thunder, al doilea eșec în trei meciuri
Shai Gilgeous-Alexander, MVP-ul sezonului trecut, a înscris 35 de puncte şi a oferit 7 assist-uri, dar nu a putut evita înfrângerea lui Thunder, a treia în 28 de meciuri disputate de la debutul actualei ediţii a NBA.
În ciuda acestui pas greşit, care a venit la aproape o săptămână după eşecul din semifinalele Cupei NBA, Oklahoma City Thunder rămâne lider autoritar al Conferinţei de Vest.
ANTHONY EDWARDS SHOWED OUT IN A BIG WIN!
🐜 26 PTS
🐜 12 REB
🐜 3 STL
🐜 2 BLK
🐜 3 3PM
Adds the go-ahead triple, game-winning block, and game-icing steal 😤 pic.twitter.com/tdC7LytAoJ
— NBA (@NBA) December 20, 2025
Tot vineri, Boston Celtics s-a impus pe propriul parchet cu scorul de 129-116 în faţa lui Miami Heat, graţie unei mari precizii la aruncările de la distanţă, 10 dintre ele fiind reuşite în ultimul sfert al meciului. Derrick White a înscris 33 de puncte pentru “verzi” pe arena TD Garden, ajutându-i pe Celtics să se menţină pe locul al patrulea în Conferinţa de Est.
A do-it-all night from Derrick White!
💪 33 PTS
💪 5 REB
💪 6 AST
💪 4 BLK
💪 9 3PM
The first back-to-back 30-PT games of his career! pic.twitter.com/CbkpQFLxry
— NBA (@NBA) December 20, 2025
Rezultate:
- Atlanta Hawks – San Antonio Spurs 98-126
- Cleveland Cavaliers – Chicago Bulls 125-136
- Boston Celtics – Miami Heat 129-116
- New York Knicks – Philadelphia 76ers 107-116
- Minnesota Timberwolves – Oklahoma City Thunder 112-107
Sursa: Agerpres
