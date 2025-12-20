Anthony Edwards a răpus-o pe Oklahoma City Thunder. Starul lui Timberwolves, aruncare decisivă pe final - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Nicolae Publicat: 20 decembrie 2025, 11:51

Anthony Edwards a răpus-o pe Oklahoma City Thunder. Starul lui Timberwolves, aruncare decisivă pe final

Anthony Edwards, în timpul unui meci / Profimedia

Oklahoma City Thunder, campioana en-titre din NBA, a fost învinsă în deplasare cu scorul de 112-107 de Minnesota Timbelrwolves, vineri seara, într-un meci din NBA.

Anthony Edwards a fost cel mai bun jucător al gazdelor, cu 26 de puncte şi 12 recuperări, în timp ce Julius Randle a contribuit la rândul său cu 19 puncte şi 8 recuperări la succesul lui Timberwolves.

Oklahoma City Thunder, al doilea eșec în trei meciuri

Shai Gilgeous-Alexander, MVP-ul sezonului trecut, a înscris 35 de puncte şi a oferit 7 assist-uri, dar nu a putut evita înfrângerea lui Thunder, a treia în 28 de meciuri disputate de la debutul actualei ediţii a NBA.

În ciuda acestui pas greşit, care a venit la aproape o săptămână după eşecul din semifinalele Cupei NBA, Oklahoma City Thunder rămâne lider autoritar al Conferinţei de Vest.

Tot vineri, Boston Celtics s-a impus pe propriul parchet cu scorul de 129-116 în faţa lui Miami Heat, graţie unei mari precizii la aruncările de la distanţă, 10 dintre ele fiind reuşite în ultimul sfert al meciului. Derrick White a înscris 33 de puncte pentru “verzi” pe arena TD Garden, ajutându-i pe Celtics să se menţină pe locul al patrulea în Conferinţa de Est.

Rezultate:

  • Atlanta Hawks – San Antonio Spurs 98-126
  • Cleveland Cavaliers – Chicago Bulls 125-136
  • Boston Celtics – Miami Heat 129-116
  • New York Knicks – Philadelphia 76ers 107-116
  • Boston Celtics – Miami Heat 129-116
  • Minnesota Timberwolves – Oklahoma City Thunder 112-107

NBA, cea mai tare ligă de baschet din lume, se vede exclusiv în România pe AntenaPLAY.

Sursa: Agerpres

