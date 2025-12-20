Anthony Edwards a răpus-o pe Oklahoma City Thunder. Starul lui Timberwolves, aruncare decisivă pe final - Antena Sport

Oklahoma City Thunder, campioana en-titre din NBA, a fost învinsă în deplasare cu scorul de 112-107 de Minnesota Timbelrwolves, vineri seara, într-un meci din NBA.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Anthony Edwards a fost cel mai bun jucător al gazdelor, cu 26 de puncte şi 12 recuperări, în timp ce Julius Randle a contribuit la rândul său cu 19 puncte şi 8 recuperări la succesul lui Timberwolves.

Oklahoma City Thunder, al doilea eșec în trei meciuri

Shai Gilgeous-Alexander, MVP-ul sezonului trecut, a înscris 35 de puncte şi a oferit 7 assist-uri, dar nu a putut evita înfrângerea lui Thunder, a treia în 28 de meciuri disputate de la debutul actualei ediţii a NBA.

În ciuda acestui pas greşit, care a venit la aproape o săptămână după eşecul din semifinalele Cupei NBA, Oklahoma City Thunder rămâne lider autoritar al Conferinţei de Vest.

ANTHONY EDWARDS SHOWED OUT IN A BIG WIN!

🐜 26 PTS

🐜 12 REB

🐜 3 STL

🐜 2 BLK

🐜 3 3PM

Adds the go-ahead triple, game-winning block, and game-icing steal 😤 pic.twitter.com/tdC7LytAoJ

— NBA (@NBA) December 20, 2025