Amenda uriaşă de 35.000 de dolari în NBA - Antena Sport

Liga profesionistă nord-americană de baschet l-a amendat, duminică, pe antrenorul echipei Denver Nuggets, David Adelman, cu 35.000 de dolari pentru folosirea unui limbaj neadecvat faţă de un arbitru, a anunţat NBA, citată de EFE.
Amenda uriaşă de 35.000 de dolari pentru David Adelman
“Adelman a fost amendat cu 35.000 de dolari pentru folosirea unui limbaj neadecvat faţă de arbitri şi pentru că nu a părăsit terenul imediat după eliminare”, a relatat NBA.
Adelman a fost eliminat de pe banca tehnică sâmbătă seară, în ultimul sfert al meciului de la Denver dintre Nuggets şi Houston Rockets, după ce a primit un al doilea avertisment în urma reclamaţiei pentru un fault tehnic la Nikola Jokic.
Aceasta a fost prima eliminare a lui Adelman în NBA, după ce a preluat funcţia de antrenor principal al lui Nuggets în sezonul trecut.
Rockets a câştigat meciul cu 115-101, punând capăt seriei de şase victorii a lui Nuggets.
Antrenorul lui Rockets, Ime Udoka, a fost şi el amendat cu 25.000 de dolari pentru că protestat faţă de arbitraj în cursul meciului.
- Anthony Edwards a răpus-o pe Oklahoma City Thunder. Starul lui Timberwolves, aruncare decisivă pe final
- Luka Doncic e uriaș! E doar al patrulea jucător din istoria lui Los Angeles Lakers care face asta
- Minnesota Timberwolves va retrage tricoul lui Kevin Garnett
- New York Knicks a câştigat NBA Cup 2025! Victorie în finală contra lui San Antonio Spurs
- Premieră în istoria NBA! Cooper Flagg a doborât la 18 ani un record care era deținut de LeBron James