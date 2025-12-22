Amenda uriaşă de 35.000 de dolari în NBA - Antena Sport

Liga profesionistă nord-americană de baschet l-a amendat, duminică, pe antrenorul echipei Denver Nuggets, David Adelman, cu 35.000 de dolari pentru folosirea unui limbaj neadecvat faţă de un arbitru, a anunţat NBA, citată de EFE.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Amenda uriaşă de 35.000 de dolari pentru David Adelman

“Adelman a fost amendat cu 35.000 de dolari pentru folosirea unui limbaj neadecvat faţă de arbitri şi pentru că nu a părăsit terenul imediat după eliminare”, a relatat NBA.

Adelman a fost eliminat de pe banca tehnică sâmbătă seară, în ultimul sfert al meciului de la Denver dintre Nuggets şi Houston Rockets, după ce a primit un al doilea avertisment în urma reclamaţiei pentru un fault tehnic la Nikola Jokic.

Aceasta a fost prima eliminare a lui Adelman în NBA, după ce a preluat funcţia de antrenor principal al lui Nuggets în sezonul trecut.

Rockets a câştigat meciul cu 115-101, punând capăt seriei de şase victorii a lui Nuggets.