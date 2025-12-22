Amenda uriaşă de 35.000 de dolari în NBA - Antena Sport

Închide meniul
Amenda uriaşă de 35.000 de dolari în NBA

Dan Roșu Publicat: 22 decembrie 2025, 10:52

David Adelman, în timpul unui meci - Profimedia Images

Liga profesionistă nord-americană de baschet l-a amendat, duminică, pe antrenorul echipei Denver Nuggets, David Adelman, cu 35.000 de dolari pentru folosirea unui limbaj neadecvat faţă de un arbitru, a anunţat NBA, citată de EFE.

“Adelman a fost amendat cu 35.000 de dolari pentru folosirea unui limbaj neadecvat faţă de arbitri şi pentru că nu a părăsit terenul imediat după eliminare”, a relatat NBA.

Adelman a fost eliminat de pe banca tehnică sâmbătă seară, în ultimul sfert al meciului de la Denver dintre Nuggets şi Houston Rockets, după ce a primit un al doilea avertisment în urma reclamaţiei pentru un fault tehnic la Nikola Jokic.

Aceasta a fost prima eliminare a lui Adelman în NBA, după ce a preluat funcţia de antrenor principal al lui Nuggets în sezonul trecut.

Rockets a câştigat meciul cu 115-101, punând capăt seriei de şase victorii a lui Nuggets.

Antrenorul lui Rockets, Ime Udoka, a fost şi el amendat cu 25.000 de dolari pentru că protestat faţă de arbitraj în cursul meciului.

